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捉賊男子｜藍牙耳機遺失2年再現踪跡　港男按定位等「賊」一整夜

社會

撰文： 王月明

發布時間： 48 分鐘前

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藍牙耳機遺失2年再現踪跡，港男按定位蹲「賊」一整夜，後續竟是...

部分電子產品帶有定位功能，若用戶將其不慎遺失，在未經他人關機或重置的情況下，有機會通過手機定位將其尋回。

有港男在Threads上傳圖片，指自己2年前遺失的AirPods，竟於日前向他手機發送了定位通知，並顯示該藍牙耳機就在其身旁。於是，他便前往定位地點「蹲賊」，更表示「全晚等到你出嚟」。

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捉賊男子｜遺失2年再現踪跡

樓主表示，自己的Airpods於2年前遺失，令其未料到的是，手機日前竟收到耳機的定位通知，「估唔到兩年後入返Poly（理工大學）就遇返嗰賊」。

於是該男子決定前往定位所在地點，在晚上至大學圖書館門前「蹲守賊人」出現，「醒醒定定好出嚟俾返我，禮拜五全晚等到你出嚟」。

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據圖片可見，手機「偵測到AirPods Pro (2nd generation) 在你身旁」，首次記錄時間為晚上9時39分，最近一次記錄時間為晚上11時14分，其間耳機多次移動，行動軌跡複雜，但並未離開校園。樓主的發帖時間為晚上11時19分，相信發帖時他正於耳機最後出現的地點「大學圖書館」門外，等候耳機再次發出定位通知。

捉賊男子｜尋回耳機計劃失敗

然而，有了解該品牌定位系統的網民認為此事可能是烏龍，男子收到的定位通知並非由此前遺失耳機所發出，「你呢個（通知）係講緊偵測到有一隻Airpods喺你身邊跟住你，而唔係偵測到你唔見咗嗰個AirPods Pro」，又指遺失耳機可能出現的情況應該是「如果你身邊有人用AirPods，又同你部手機斷咗連線，又跟住你行，就有機會出現 」。

此外，另一位網民亦解釋稱「呢個係防跟踪提示，驚陌生人用Airtag或AirPods嚟跟蹤你，而唔係話嗰AirPods係你嘅」。

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