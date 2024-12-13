江若琳車禍︱江若琳尖沙咀遇交通意外　私家車翻側急送院

▲ 江若琳在尖沙咀遇交通意外。

江若琳遇交通意外！今日（12月13日）中午尖沙咀加連威老道The One對出，發生交通意外，一輛私家車翻側，有指涉事車主為現年37歲女星江若琳。

據悉，江若琳已送往醫院，暫沒生命危險。

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江若琳車禍︱失控剷上安全島

在今日約2時，一輛自訂車牌四驅車駛經尖沙嘴彌敦道與加連威老道交界，失事撞毀路中交通燈柱，然後向左翻側。

多名途人立即報警，救援人員趕至時，37歲女司機已自行爬出，機清醒無大礙，事後送往伊利沙伯醫院檢驗。據了解，傷者正為藝人江若琳。

▲ 江若琳夫婦。

據知，涉事車輛在往油麻地方向行車線，車輛由加連威老道右轉出彌敦道時失控剷上安全島，交通燈被撞傾斜，警方封鎖現場調查意外原因。

江若琳丈夫蕭唯展（原名蕭潤邦，Oscar）收到消息後即趕往醫院，之後接受傳媒訪問代太太報平安，指江若琳無大礙只是輕傷。至於有指車輛疑失控，他稱軚盤有些失控，同時稱太太同驚，他會陪伴對方作出安慰。

▲ 江若琳夫婦。

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