抗衰老｜研究揭人到2個年紀「斷崖式衰老」　專家揭關鍵催老因素【一文睇清抗衰老VS催老食物】

【抗衰老／代謝／斷崖式衰老／催老／抗氧化】為何有些人天生童顏，有些人卻未老先衰？有研究發現，除了天生基因影響衰老速度，不良生活和飲食習慣亦會催老，人一到這2個年紀就會「斷崖式衰老」，不論男女越早keep越後生！

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抗衰老｜44歲、60歲出現斷崖式衰老

史丹福大學醫學院在今年8月發布一項新研究，發現人一生會經歷兩次快速衰老，俗稱「斷崖式衰老」年齡，分別在44歲和60歲左右。研究團隊針對25歲至75歲實驗群組，收集其血液、糞便、皮膚、口腔和鼻拭子樣本，分析數千種不同分子及其微生物組，發現上述兩個時期會出現重大變化：第一次衰老（44歲）與心血管疾病相關，而第二次衰老（60歲）則與免疫功能相關。

抗衰老｜衰老與酒精代謝速度有關

研究團隊推測，身體的老化可能與不同年齡層的生活方式或行為因素有關，比如44歲踏入中年可能會遇上中年危機，或因工作壓力借酒消愁，或飯局期間與朋友小酌兩杯。因為身體代謝酒精的能力開始減慢，導致體內酒精累積，繼而加速衰老。

研究亦得出結論，許多與年齡有關的疾病的患病風險不會隨著年齡的增長而逐漸增加；研究中亦可見4種不同的「衰老類型」，表明不同人的腎臟、肝臟、新陳代謝和免疫系統衰老的速度不同。

抗衰老｜研究揭26歲開始衰老

較早前一項刊登在《美國國家科學院院刊》的學術研究中，發現即使是相同年紀，但不同人身上亦出現了不同的生物年齡，而26歲開始身體就會出現衰老跡象。主要研究人員之一Dan Belsky指出，生活環境與習慣對衰老速度有所影響，越注重身體健康的人，生病次數較少，看上去會更年輕後生。

抗衰老｜5種「催老食物」加速老化

營養師周麗提醒大家，有5種「催老食物」會加速身體老化，經常吃會令肌膚及身體機能更快衰老！因此若想要保持年輕、對抗衰老，以下5種食物就要避免進食或少吃。

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衰老元兇｜10大抗衰老食物

日本東京都健康長壽醫療中心是專門針對高齡人士維持健康、延緩老化及預防老人病的機構，旗下的研究所開發了「食物攝取多樣性評分表」（DVS），協助長者記錄各類食物的進食頻率，以及飲食是否均衡。

當中列出10類有助抗衰老的食物如下：

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抗衰老｜6種常見初老症狀+對應營養補充

年過30歲，不少人會覺得體力、記憶力、生理質素等大不如前。台灣營養師高敏敏在Facebook專頁指，其實踏入30歲後就容易出現「初老症」，除了體力明顯下降，記憶力也會逐漸衰退，身體代謝能力降低，常感腰痠背痛。因此，高敏敏針對6種常見初老症狀，分享對應營養素補充，透過從飲食中攝取有助預防及改善「初老症」。

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