  • 17°C
香港時間：20241216日 (一) 12:39

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

抗衰老｜研究揭人到2個年紀「斷崖式衰老」　專家揭關鍵催老因素【一文睇清抗衰老VS催老食物】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 39 分鐘前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

【抗衰老／代謝／斷崖式衰老／催老／抗氧化】為何有些人天生童顏，有些人卻未老先衰？有研究發現，除了天生基因影響衰老速度，不良生活和飲食習慣亦會催老，人一到這2個年紀就會「斷崖式衰老」，不論男女越早keep越後生！

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜狂食生蠔提升生育能力？ 中醫教5招成功造人+助孕食療

抗衰老｜44歲、60歲出現斷崖式衰老

史丹福大學醫學院在今年8月發布一項新研究，發現人一生會經歷兩次快速衰老，俗稱「斷崖式衰老」年齡，分別在44歲和60歲左右。研究團隊針對25歲至75歲實驗群組，收集其血液、糞便、皮膚、口腔和鼻拭子樣本，分析數千種不同分子及其微生物組，發現上述兩個時期會出現重大變化：第一次衰老（44歲）與心血管疾病相關，而第二次衰老（60歲）則與免疫功能相關。

抗衰老｜衰老與酒精代謝速度有關

研究團隊推測，身體的老化可能與不同年齡層的生活方式或行為因素有關，比如44歲踏入中年可能會遇上中年危機，或因工作壓力借酒消愁，或飯局期間與朋友小酌兩杯。因為身體代謝酒精的能力開始減慢，導致體內酒精累積，繼而加速衰老。

研究亦得出結論，許多與年齡有關的疾病的患病風險不會隨著年齡的增長而逐漸增加；研究中亦可見4種不同的「衰老類型」，表明不同人的腎臟、肝臟、新陳代謝和免疫系統衰老的速度不同。

抗衰老｜研究揭26歲開始衰老

較早前一項刊登在《美國國家科學院院刊》的學術研究中，發現即使是相同年紀，但不同人身上亦出現了不同的生物年齡，而26歲開始身體就會出現衰老跡象。主要研究人員之一Dan Belsky指出，生活環境與習慣對衰老速度有所影響，越注重身體健康的人，生病次數較少，看上去會更年輕後生。

抗衰老｜5種「催老食物」加速老化

營養師周麗提醒大家，有5種「催老食物」會加速身體老化，經常吃會令肌膚及身體機能更快衰老！因此若想要保持年輕、對抗衰老，以下5種食物就要避免進食或少吃。

點擊圖片放大
+5
+4

衰老元兇｜10大抗衰老食物

日本東京都健康長壽醫療中心是專門針對高齡人士維持健康、延緩老化及預防老人病的機構，旗下的研究所開發了「食物攝取多樣性評分表」（DVS），協助長者記錄各類食物的進食頻率，以及飲食是否均衡。

當中列出10類有助抗衰老的食物如下：

點擊圖片放大
+10
+9

抗衰老｜6種常見初老症狀+對應營養補充

年過30歲，不少人會覺得體力、記憶力、生理質素等大不如前。台灣營養師高敏敏在Facebook專頁指，其實踏入30歲後就容易出現「初老症」，除了體力明顯下降，記憶力也會逐漸衰退，身體代謝能力降低，常感腰痠背痛。因此，高敏敏針對6種常見初老症狀，分享對應營養素補充，透過從飲食中攝取有助預防及改善「初老症」。

點擊圖片放大
+7
+6

相關文章：

抗老飲食｜日飲2杯咖啡可抗衰老？ 醫生公開養生餐單做2件事細胞年輕5歲

初老早衰｜90後港女盤點6大初老徵狀 網民感同身受：想繼續做𡃁仔【附抗衰老飲食攻略】

【致肥陷阱】以為吃黑朱古力可抗衰老 營養師：未達抗氧化效果便先致肥【內附抗衰老食物】

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

抗衰老︱5種「催老食物」加速老化　水果製品可致肥1成分加重身體慢性發炎
16:53 2024/03/26
抗衰老︱5種「催老食物」加速老化　水果製品可致肥1成分加重身體慢性發炎
長壽飲食｜日本人長壽因為「吃得多」？長壽專家推介10大抗衰老食物　預防腦退化肌肉流失
12:44 2024/10/03
長壽飲食｜日本人長壽因為「吃得多」？長壽專家推介10大抗衰老食物　預防腦退化肌肉流失
抗衰老｜專家推介1款早餐有助「終極回春」　5大抗老食物延緩老化逆齡10歲
19:07 2024/10/07
抗衰老｜專家推介1款早餐有助「終極回春」　5大抗老食物延緩老化逆齡10歲
抗老食物｜美國研究指1種食物是衰老元兇　逆轉細胞年齡唯一方法揭盅【附10大抗衰老食物】
10:53 2024/11/05
抗老食物｜美國研究指1種食物是衰老元兇　逆轉細胞年齡唯一方法揭盅【附10大抗衰老食物】
凍齡秘密｜29歲童顏作家生理年齡僅16歲　每年平均老0.62歲揭秘6大凍齡之道【附抗衰老飲食攻略】
19:02 2024/10/30
凍齡秘密｜29歲童顏作家生理年齡僅16歲　每年平均老0.62歲揭秘6大凍齡之道【附抗衰老飲食攻略】
斷食減肥｜醫生的抗衰老斷食法　晚7朝7輕斷食保健康養生
17:14 2024/12/02
斷食減肥｜醫生的抗衰老斷食法　晚7朝7輕斷食保健康養生

你可能感興趣

抗衰老︱5種「催老食物」加速老化　水果製品可致肥1成分加重身體慢性發炎
16:53 2024/03/26
抗衰老︱5種「催老食物」加速老化　水果製品可致肥1成分加重身體慢性發炎
長壽飲食｜日本人長壽因為「吃得多」？長壽專家推介10大抗衰老食物　預防腦退化肌肉流失
12:44 2024/10/03
長壽飲食｜日本人長壽因為「吃得多」？長壽專家推介10大抗衰老食物　預防腦退化肌肉流失
抗衰老｜專家推介1款早餐有助「終極回春」　5大抗老食物延緩老化逆齡10歲
19:07 2024/10/07
抗衰老｜專家推介1款早餐有助「終極回春」　5大抗老食物延緩老化逆齡10歲
健康問題 健康養生 養生

最高瀏覽

遊日注意｜ 日本新冠＋流感大爆發 一周倍增至34萬人感染
遊日注意｜ 日本新冠＋流感大爆發 一周倍增至34萬人感染
楊焉受傷︱「浸大E神」Carol做引體上升撻落地　楊焉兩節頸椎移位淚訴：愚蠢決定影響一生　
楊焉受傷︱「浸大E神」Carol做引體上升撻落地　楊焉兩節頸椎移位淚訴：愚蠢決定影響一生　
急症室最長等候時間（12月16日 時間04:05）
急症室最長等候時間（12月16日 時間04:05）
巴士阿伯｜阿伯嘟廁紙當付車資　車長勸畀錢反被鬧爆
巴士阿伯｜阿伯嘟廁紙當付車資　車長勸畀錢反被鬧爆
意外墮樓｜薄扶林豪宅11歲女童玩捉迷藏　 從3樓窗台失足墮地送院搶救
意外墮樓｜薄扶林豪宅11歲女童玩捉迷藏　 從3樓窗台失足墮地送院搶救