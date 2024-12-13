中大校政風波｜段崇智：動盪時必然會激怒某些人 外部干擾是離開校長崗位原因之一
社會
撰文： 陳展棋
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
中大校長段崇智早前請辭，將於明年1月正式卸任。他接受《泰晤士報高等教育》專訪時表示，大學理應是非政治化，而自己請辭的其中一個原因，是因為「外部干擾」。他亦指出香港學術自由的觀感不如往昔，但情況大致仍然「OK」。
段崇智在訪問中表示，雖然他經歷了一段「艱難的時期」，但對擔任校長的經歷不感後悔。他表示，「外部干擾」是他決定重返研究工作的原因之一，「我認為大學在很大程度上讚賞我所做的事情，但當出現動盪時必然會激怒一些人離開舒適區，而他們會尋找自己的利益」。
他表示，大學需要了解大學的領導者，提到這個崗位是政治與學術界相遇的地方，「政客往往喜歡控制事物，而大學則是自由思想和追求真理的象徵。我認為這些東西也需要維護和保留。」
他亦稱，認為自己已為香港及大學盡其所能，對此感到高興。他又指，西方媒體視香港有「污點」，阻礙香港吸引國際人才。 但同時不少美國學者正考慮回流中國或香港，而香港尚未充分發揮這方面的優勢。他稱，香港學術自由的觀感不如以往，但仍然「OK」及有巨大潛力。
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