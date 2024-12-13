香港工展會2024｜工展會明日開鑼　逾20款$1筍貨涉鮑魚、燕窩

▲ 工展會將於12月14日開鑼。（資料圖片）

第58屆工展會將於12月14日至明年1月6日一連24日在維園舉行。今屆的工展會將劃分11個主題專區，共有420個參展商參與，逾900個攤位。另外今年首180名入場人士可享免費入場，大會亦會派出價值500元的福袋。

第58屆工展會下個月開幕，會場劃分10大主題展區逾900個攤位，包括「香港名牌廣場區」、「食品飲料區」、「糧油麵食區」、「蔘茸海味湯料區」、「美容保健區」、「服飾精品區」、「生活家居區」、「社企區」、「推廣區」、「美食廣場」，以及特色主題展區─「Chill飲Chill食」區，讓大家一邊食一邊打卡，晚上更有Live Band。區內匯聚超過30個美食攤檔，讓市民入場購物之餘，同時品嚐本地及環球特色美食。

今年有逾20款「1元產品」，其中包括鮑魚、臘腸、燉燕窩、金鳳泰國米、紅燒金鈎翅、金華火腿等。

精選優惠：

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另外，大會推出「第58屆工展會‧驚喜9重賞」活動，送出總值超過400萬元的獎賞和禮品，包括免費入場及派發價值500元的「廠商會90周年免費福袋」、免費派發「Kiri 法式甜點風味粒粒芝士」及美酒。

今年增設主題展區「Chill飲Chill食」區，設有特色的酒吧及打卡點，同時出售各式酒品，即場供應各式葡萄酒、啤酒、氣泡酒、威士忌、和酒、雞尾酒、烈酒、中國酒及佐酒小食，其中指定時間買一送一，低至15元一杯白酒/紅酒、低至25元一杯義大利莫斯卡托、澳洲紅白葡萄酒等。公眾假期及周末還有Busking音樂表演。

今屆焦點活動：

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活動詳情：

地點：香港銅鑼灣維多利亞公園

日期：12月14日至2025年1月6日（展期為24天）

開放時間：

2024年12月14日至22日上午11時至晚上9時

2024年12月23日至31日上午11時至晚上10時

2025年1月1日至5日上午11時至晚上9時

2025年1月6日上午11時至晚上8時

入場費：10元

早鳥門票優惠：即日起至12月13日，於工展會App、八達通App、AlipayHK、支付寶及KKDay購買電子門券，可享早鳥優惠價每張8元。

門票免費入場人士及時段：1米以下小童、65歲長者、殘疾人士、晚上7時後入場（1月6日除外）

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