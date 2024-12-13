特殊教育｜動識童樂園創辦人推行動物教育 關顧SEN學童助建同理心

▲ 動識童樂園創辦人之一Joseph，積極推廣動物教育。（曾耀輝攝）

大自然與我們息息相關，不過大眾對所身處的環境以及身邊的事物又有多認識？動識童樂園創辦人之一Joseph有意在港推廣動物教育，盼望大眾可從小親身接觸動物，真正認識和了解牠們。

本身經營甲蟲協會的Joseph，一直以昆蟲進行教學，他與好友阿浚於2019年創辦了動識童樂園（Edu Animal），並希望在香港試行動物教育。「眼見香港的小朋友一般都是留在家中、足不出戶，可能只顧打遊戲機，很少機會接觸大自然。適逢疫情剛剛完結，想試試做生意，開一些興趣班給香港的小朋友，當時的反應很熱烈。」

▲ 通常會帶6至8種動物去課堂讓小朋友接觸。

其實，Joseph與阿浚起初未能找到方向，二人一起摸着石頭走。「我們發現教育是一個很大的缺口，所以就慢慢走上這條路。台灣、日本、內地都有，但為何香港卻沒有？」動識童樂園擁有不同種類的爬蟲類動物，並會提供一些動物教育活動和課程予低收入或有特殊教育需要的學童，家長亦可與小朋友一同參與。

釋除恐懼與誤解

其主打項目是舉辦講求互動體驗式的動物接觸活動，每堂課最多會有30位學童，Joseph一般會帶同6至8種動物，包括甲蟲、螳螂、守宫、蟋蟀、青蛙、蛇、蜘蛛、蠍子等讓學童認識。他指︰「在平日的教學活動裏，我們會先來一個講解環節，向小朋友介紹所看見的動物，這步驟是觀察，讓他們一邊看見動物真身，一邊聽我們的講解。」

▲ 球蟒。

接着，活動會讓學童與動物建立一個聯繫。「就是互動，接觸、如何照顧牠們，開始讓他們觸摸及餵食。之後會有一個較自由的環節，小朋友可以揀選他們喜歡的動物合照留念。」

他續說︰「我們會帶真的動物到課室，譬如蛇、龜、甲蟲等，讓小朋友接觸，再跟他們講解其特性、生活習慣等。上第二、第三課時，可以讓他們參與照顧的過程，培養他們對動物、生物的知識，以及對動物的同理心。」

很多人對爬蟲類動物存有誤解，例如會認為所有蛇都會咬人或有毒，亦會認為顏色鮮艷的動物存在危險。

Joseph覺得︰「要令大家明白到原來蛇不是那麼恐怖，顏色鮮艷不一定代表危險，透過教育活動去釋除這些對非傳統寵物的誤解，讓大眾從恐懼變成喜愛。」

▲ 小朋友玩得開心之餘，知識層面亦有增長。

作出行為轉變

到底小朋友第一次近距離接觸爬蟲類動物會如何？他表示絕大部分小朋友是不怕的。「只是一開始會有點驚奇、詫異，有時候恐懼是源自於不了解，或者受電影所影響，以為會被襲擊。」

課堂有助消除學童對動物的誤解，亦能有助提升他們的自學能力。Joseph有感︰「在香港的填鴨式教育制度下，很多時學習知識都是靠死記硬背，或是聽老師講解，平時只能從電視或者書本上看見動物，如能親眼看見的話，便能看得更清楚及提升興趣。」

談到動物教育的好處，他謂︰「過程中不止是接觸動物，當中有一些做實驗的環節會加入藝術成分，讓學童動手做手工和照顧動物，令他們更有耐性，以及按部就班地要完成實驗。」

他亦會於事後作出評估，「小朋友玩得開心之餘，知識層面亦有增長。曾有一位患有專注力失調過度活躍症（ADHD）的學童，其媽媽指自己的兒子從前未試過會聽老師講話。由此可見，已出現了一種行為的轉變。當然整個轉變是需要更長時間，目前是一個起步，尚有很長的路要走。」

▲ 絕大部分小朋友對不同動物都充滿好奇。

ADHD昆蟲導師

動識童樂園是其中一個透過社創基金幫助的機構，Joseph指︰「社創基金會將資金放在一些有創新想法的機構，再提供給有需要的弱勢社群。以我們為例，我們提供了這些活動，也是一個平等機會，讓低收入家庭或有特殊需要（SEN）的學童可以有機會享受這些活動。SEN學童在主流教育制度下是被孤立的一個群體，接觸自然教育可能是他們未來發展的新方向。台灣一位患有ADHD的昆蟲導師，因為喜歡大自然和接觸不同的動物，亦成為了他的事業，我們都覺得很鼓舞。」

雖然目前仍未成功打入主流，不過Joseph覺得︰「如果行得通，希望未來能在社區，甚至商界有更多人會接受這個範疇。動物對人類來說是很珍貴、很重要的資源，在發展過程中都要兼顧牠們的利益和權益。」

他渴望能拉近人類與非傳統寵物的距離。「有意開辦一個動物館或體驗館，讓小朋友以及年輕人、成人、長者都可以有一個體驗的環節。集合各類型的爬蟲於一個展覽廳內，但是開放的，可讓大家接觸得到，能夠觸摸、餵食，也會舉辦一些工作坊、課程讓大家去參與，就似其他博物館如科學館、藝術館一樣。」隨着各方面的努力，動物教育有望打入主流，讓大眾能加深對大自然的認識。

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