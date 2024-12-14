手足冰冷｜體溫每跌1°C免疫力即降3成　醫生教食1物有效「回溫」

【體溫／免疫力／食物】本港氣溫急降，日本節目《ジョブチューン》中有醫生表示，人的體溫每降1度，免疫力就會下跌30%，容易手腳冰冷的人士冬日將亦更易生病，不過原來有一款保暖食材可有助改善血液循環，幫助手腳回暖。

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手足冰冷｜經期影響血氣較益 日本7成女性有手足冰冷問題

日本節目《ジョブチューン》邀請了深受手腳冰冷問題困擾的青木小姐進行訪問，對方指自己平日經常因手腳冰冷而難以入睡，節目組為她進行紅外線溫度監察儀測試，發現她的手腳皆呈現代表低溫的藍色。

據了解，日本有7成女性有手足冰冷問題，成因主要與女性每月受經期影響，較易有貧血問題，同時亦令血液循環變得較差，血氣難以運行至手掌、腳掌，故比起男性更容易出現手腳冰冷問題。

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手足冰冷｜體溫每降1°C 免疫力跌即30%

節目組所邀請的醫生表示，人的體溫每降1°C，免疫力便會下跌30%，因此受手腳冰冷困擾的人，在冬日會更易生病。醫生續指，在醫學角度而言，除了穿著保暖衣物外，促進血液流動來提升身體溫度，才是問題關鍵，他推介一款食材可有效改善手足冰冷問題。

手足冰冷｜醫生激推1款保暖食材 食1星期即見效

節目組隨即邀請4位50至70歲婦女食用該食材1星期，測試食材對改善手腳冰冷的成效，結果一周後多名測試者再進行紅外線溫度監察儀測試，發現多名測試者一用前手腳雖呈現代表低溫的藍色，但一星期後已變成和暖的紅色，腳部的情況也有明顯的好轉。

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而醫生解釋，這種神奇食材其實便是「舞茸」，而「舞茸」營養價值極高，其中所含的2大成份，對於血管非常有益，建議女士可多加食用：

手足冰冷｜舞茸2大保暖成分

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手足冰冷｜3大通血管食物

天氣急凍，溫差大容易引發中風、心血管疾病等問題，因此更要注意保暖。台灣營養師馬鳳吟曾於個人Facebook專頁上發文，指出冬天本來就屬於心血管問題的好發季節，早上5至9點更是發作高峰期。對此她就說明，身體突然接觸冷空氣會令血管變窄、血壓急速收縮，繼而造成血管壓力增加，容易導致中風及猝死。她提醒民眾，睡醒後不宜馬上下床，應先讓身體及手腳甦醒，然後再緩慢起身，穿上保暖衣物；尤其清晨運動及早起上班的人士，千萬要注意保暖。

另外她亦建議，如果想維持血管暢通，可以多吃「通血路」的食物，並推薦以下3種食物，能有效保護血管、減少血管阻力。

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資料來源：Facebook專頁@營養師馬鳳吟

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