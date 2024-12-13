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第七屆「兒童書展暨超級親子用品展」擴大規模 圓滿成功！

親子好去處

發布時間： 28 分鐘前

最後更新： 12 分鐘前

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第七屆「兒童書展暨超級親子用品展」擴大規模 圓滿成功！

盧英傑：體驗式消費成主流 商家變陣吸客

文化價值成親子市場新趨勢  望放眼青少年市場  場地預訂至2028年 

一簽多行刺激消費  增設不同配套方便大灣區旅客

第七屆「兒童書展暨超級親子用品展」（兒童書展）圓滿成功舉辦！一連三日假亞洲國際博覽館舉行，今屆書展規模空前，場地橫跨四個展館，總面積達23萬平方呎，匯聚超過1,000個展位。適逢政府重啟「一簽多行」後首個大型親子展覽，大會加碼邀請多位深圳（內地）網絡紅人（KOL）到場，帶動人流刺激消費。

兒童書展總策劃盧英傑先生指出，繼9月舉辦的第六屆兒童書展取得30萬人次入場佳績後，決定本月再度加開，並預告已於亞洲國際博覽館預訂場地至2028年，彰顯其持續舉辦活動的決心。

體驗至上  互動成吸客關鍵

兒童書展以「兒童中外文化藝術交流世界」為主題，場內設有多個精彩活動，包括聖誕繽紛祈願世界、兒童充氣遊樂園、荔園嘉年華、中華文化體驗館、一帶一路研究所、聖誕BB爬行大賽及運動嘉年華等，吸引眾多家長和小朋友熱烈參與。「體驗式消費」抬頭，家長和小朋友樂在其中，滿載而歸。

盧英傑先生指出，消費者越來越重視體驗式消費，不再只是單純購買商品，更追求消費過程中的體驗和感受。因此，大會和商家特意在展覽中加入更多遊樂設施、親子活動和互動環節，以迎合市場新趨勢。

一簽多行效應顯著  大灣區家長熱衷港式教育

「一簽多行」的重啟，為兒童書展帶來大量大灣區遊客。他們對香港的文化和教育，尤其是英文和專業教育表現出濃厚興趣，不少展位因此大排長龍。來自深圳的張小姐透露，在社交平台看到宣傳，就特別在政策生效後來港消費，希望掌握資訊為小朋友來港學習做準備。

文化價值引領消費新潮流  放眼青少年市場

盧英傑先生預測，文化價值將成為未來消費關鍵，消費者會更加重視產品的文化內涵，不論是商品本身，還是相關的市場推廣，都需要融入文化元素，才能吸引消費者。他預計到2030年，所有消費者都會將品牌及文化推廣視為購物或消費的重要考量因素。

展望未來五年，盧英傑先生認為親子市場和文化市場將迎來黃金發展期，並表示有意擴大展覽規模，將目標受眾從兒童拓展至青少年。部分參展商戶已開始調整策略，在提供優惠的同時，也注重提升產品的文化價值，以滿足消費者日益增長的的需求。

香港學校巡禮助家長揀選心儀學校 自主學習成教育新趨勢

家長和學校互動、直接了解學校資訊，亦是舉辦「香港學校巡禮」的初衷。第二屆「香港學校巡禮」逾200間幼稚園及中小學參與，其中更有近50間為保良局小學及幼稚園。灣區教育聯盟總策劃梁兆棠校長表示，他很高興有一個平台為本地及大灣區家長提供學校資訊，灣區教育聯盟策劃總統籌周慧珍女士認為，不同學校同一場合展示學校的特色，促進學校交流同時，亦加強家長和學校的互動。

兒童書展藉活動平台全力支持政府推動的「共創明『Teen』計劃」，特別安排放映微電影《信》，並邀請眾多校長與學生一同觀賞，藉此宣揚積極向上的價值觀，鼓勵自主學習。

大會同場舉行「自主學習新時代 傑出學生頒獎典禮」，嘉許學業表現卓越的學生，肯定他們在自主學習方面的努力，並賦予學習成果一份儀式感和難忘回憶，推動學生培養自主學習的動力，而非單純為考試而學習。

此外，藝人吳業坤學習空手道的道場「華蘭道場」、環保先鋒—名人郭秀雲創辦的「海峰環保教育」亦有擺設攤位。一連三日展期，為家長及小朋友帶來多項焦點活動及大量體驗活動。

冰雪聖誕夢幻之旅 田叔叔過百位聖誕老人大派禮物

今年聖誕，兒童書展化身成夢幻冰雪世界，為小朋友帶來連串驚喜！承蒙香港基督教女青年會鼎力支持，約百位聖誕老人義工將為孩子們送上禮物和祝福，營造溫馨的節日氛圍。大會更首創沉浸式互動體驗「聖誕繽紛祈願世界」，讓小朋友踏入奇幻冰雪國度，並透過教育展板寓教於樂地學習氣候變遷知識。此外，立法會議員田北辰更驚喜現身，與大家同樂，除了合唱聖誕歌曲、大玩遊戲外，更有派禮物環節，將節日喜悅傳遞給每一位大小朋友。

小朋友可參與各種互動活動。

大人小朋友與大會吉祥物打卡。

會場舉行「聖誕BB爬行比賽及運動嘉年華」，十分熱鬧。

3日展期有多場學生表演及演講，家長可直接與學校交流。

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