特首動態｜李家超和太太落區賞燈飾　引述遊客：香港聖誕氣氛特別濃厚

▲ 特首李家超和太太林麗嬋落區。（李家超Facebook圖片）

特首李家超和太太林麗嬋分別到中環大館和灣仔利東街，感受佳節氣氛。引述遊客指，香港的聖誕氣氛特別濃厚，匯演也十分精彩。

李家超說，有在中環大館參觀的深圳和東南亞遊客告訴他，他們是在社交平台看到這裡的漂亮燈飾，特地過來和聖誕樹打卡。

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李家超晚上近9時到利東街，沿途不少市民、遊客與其打招呼，互祝聖誕快樂，並與小朋友交談，為他們簽名。他在一間商舖購買了一盒薯條，之後又坐下，與外籍人士喝啤酒聊天。

李家超說，璀璨燈飾散發香港「東方之珠」的耀眼光芒。佳節當前，香港「處處是旅遊」，歡迎各地旅客前來香港，感受亞洲國際都會的獨特活力和魅力。

新民黨立法會議員何敬康今日在社交平台引述在港外籍人士，形容香港聖誕氣氛越來越冷淡，街上裝飾黯淡無光。何稱，自己昨晚到尖東和尖沙咀一帶，認為較以往沒有那麼五光十色，可以做得更好一點。建議當局帶頭，或聯同地區做好聖誕裝飾工作。

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