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議員議案若淪「交功課」工具　恐失原意　

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 48 分鐘前

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立法會。（資料圖片）

今屆立法會是改革後的首屆，四年任期只剩一年；過去三年的運作，不少地方值得檢討。多位議員近來私下表示，現時的議員議案，似乎變成「交功課」工具，寧願取消或減少，增加口頭質詢，與官員交流可更直接和有效。

立法會由議員提出的議員議案，雖然無立法效力，但若運用得好，可引起政府重視及社會關注；改革前的立法會，議員不時會透過議員議案，對爭議性議題表態，甚至通過議案，以「逼」政府做事。

第七屆立法會議席增至90位，三分二屬「新丁」；上任初期，較早出現的問題是，議員議案的修正案過多，立法會主席梁君彥2022年中曾為此特別「開班」，講解議員議案的效用，並溫馨提示議員不要「為改而改」，勿為「刷存在感」而提修正案。

溫馨提示後，2023年的修正案減少，一個議員議案，其他議員提出的修正案，大多控制在3至4個，少數熱門議題則有6、7個。不過，今年以來，修正案數量恢復上升之勢，1月初，議員陳月明提出的「積極回應國家發展戰略，跟進北部都會區建設」議案，再現11個修正案的巔峰。

議員：修正案常見不必要前綴和背景資料

有議員直言，現時有些議員修正案，仍未擺脫「為改而改」的弊病，例如，加上很多不必要的前綴和背景資料，「加多三字『為配合』，或者補充《十四五規劃綱要》何時制定及通過，意義並不大，只會令議案變得冗長又沉悶。」另一個問題，則是補充太多具體建議，反而縮窄議員的討論空間。

其實，不止是修正案，近月，無論資深議員還是「新丁」，私下多數投訴議員議案沉悶、空泛，脫離議員議案的原意——針對公眾關注的事項表達意見，辯論對公眾而言，有迫切重要性或有關公共利益的問題。有議員稱，不解為何排解民生憂難，前綴是「貫徹二十屆三中全會精神」，而一句排解民生憂難，更是包羅萬有。

寧增口頭質詢 與官交流更直接有效

有議員解釋，若議案較具體、較切身，便能有較充分的討論，官員亦會重視，例如早前的「保障平台工作者」，官方能知議員取態，亦有較具體的回應。而上周的「『十四五』規劃將圓滿收官，繼續提出有利國家和香港特區發展的建議」，政府出動5個正副局長回應，但所言新意不多。多議員認為口頭質詢與官員的交流更直接、有效。

憂媒體點名 盼有關方面查功課重質

議員議案可讓大家就不同議題進行辯論，但人數眾多，意見難免重複，有議員坦言，不少人提議員議案、修正案，甚至明知重複而發言，涉及兩大考慮，部分人怕被媒體點名，「正如之前有媒體，點名財委會沒有發過言的議員後，很多人立刻的財會上發言。」二則為「交功課」，「見報固然好，即使未見報，社交平台或交工作報告時，亦可提一筆。」

有資深議員則說，上述並非良性互動，而是純粹為達KPI的結果，該人又希望，有關方面在檢查議員「功課」時，可重質不重量，相信有關情況可改善。

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