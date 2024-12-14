澳門親子遊｜全家遊澳門介紹3大好去處 　吳尊孖餅印仔走進哈利波特展騷球技

▲ 一家人周圍去玩，非常幸福！

【吳尊/星二代/澳門親子遊/澳門好去處】吳尊與初戀女友林麗吟於2004年結婚，婚後育有一對仔女，近日一家四口去到澳門玩，吳尊還大讚澳門很適合家庭遊，見他今次介紹了3個親子好去處，但主要景點都是餐廳為主，被網民笑他為食，又指他11歲的囝囝愈大愈靚仔，十足迷你版吳尊！

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有「汶萊王子」之稱的吳尊是圈中著名的愛妻號和好爸爸，她的太太就是初戀情人，可見他相當專一！兩人育有分別14歲大女Neinei和11歲細仔Max，巧合的是，父女倆都是10月10日出生，母子倆的生日就是10月11日，一家四口的生日只差一天，因此每年也一同慶祝，非常有緣份。

吳尊澳門親子遊｜拍片指澳門太適合家庭遊

吳尊一家人形影不離，近日就全家去到澳門玩，吳尊還將澳門遊的影片分享到「小紅書」，他留言謂：「澳門太適合家庭遊玩了！時間不夠用，吃不夠，玩不夠，期待下一次。」影片一開始，吳尊已興奮大叫：「澳門我來了！」見他們一家住的酒店房相當大，似是總統套房。

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吳尊澳門親子遊｜1.掛滿馬鞭的泰式餐廳

在酒店安頓好後，吳尊便去第一個好去處，就是一家掛滿馬鞭的泰式餐廳，他介紹說：「泰國餐廳，芒果糯米飯的Cocktail，好好喝，很喜歡餐廳設計，有點像馬房，因為老闆很喜歡馬，有很多馬鞭，是真的馬鞭。」餐廳的裝潢更十分富麗堂皇，大門口是自動門，他們大讚餐廳很漂亮，吳尊又指這裡的泰式料理很特別，Max吃芒果糯米飯也讚嘆：「太好吃了！」

吳尊澳門親子遊｜2.哈利波特展覽

之後吳尊就帶仔女到一個他稱為小朋友必玩的地方，就是「哈利波特展覽」，囡囡Neinei表示：「很興奮！」Max就大玩魔法棒，然後大門便自動打開，他們在現場開心得「嘩嘩」聲，吳尊又大細路上身介紹場館：「帶大家感受哈利波特的魔法世界，這裡很多拍戲的道具，每次去環球影城都會去哈利波特餐廳吃東西，這就是餐廳場景。」最後還跟仔女一同玩投籃遊戲，見吳尊一投即中，即大讚自己：「果然厲害，百發百中！」

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吳尊澳門家庭遊｜3.倫敦美食園

最後他介紹大家要到倫敦美食園，因為因為這邊有太多不一樣的東西好吃，他還以廣東話介紹食物：「焗豬扒飯、雲吞麵、西多士菠蘿油、一定要吃鹵豬，非洲雞。」見他望住美食雙眼發光的樣子，網民都說太可愛了，又指Max愈大愈帥氣，是迷你版的吳尊，全家顏值也十分高！

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