  • 17°C
香港時間：20241214日 (六) 14:14

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 啟德體育園 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

澳門親子遊｜全家遊澳門介紹3大好去處 　吳尊孖餅印仔走進哈利波特展騷球技

親子好去處

撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 啟德體育園 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

一家人周圍去玩，非常幸福！

【吳尊/星二代/澳門親子遊/澳門好去處】吳尊與初戀女友林麗吟於2004年結婚，婚後育有一對仔女，近日一家四口去到澳門玩，吳尊還大讚澳門很適合家庭遊，見他今次介紹了3個親子好去處，但主要景點都是餐廳為主，被網民笑他為食，又指他11歲的囝囝愈大愈靚仔，十足迷你版吳尊！

點擊圖片放大
+6
+5

有「汶萊王子」之稱的吳尊是圈中著名的愛妻號和好爸爸，她的太太就是初戀情人，可見他相當專一！兩人育有分別14歲大女Neinei和11歲細仔Max，巧合的是，父女倆都是10月10日出生，母子倆的生日就是10月11日，一家四口的生日只差一天，因此每年也一同慶祝，非常有緣份。

吳尊澳門親子遊｜拍片指澳門太適合家庭遊

吳尊一家人形影不離，近日就全家去到澳門玩，吳尊還將澳門遊的影片分享到「小紅書」，他留言謂：「澳門太適合家庭遊玩了！時間不夠用，吃不夠，玩不夠，期待下一次。」影片一開始，吳尊已興奮大叫：「澳門我來了！」見他們一家住的酒店房相當大，似是總統套房。

最新影片推介:

TOPick一分鐘
七師傅風水佈局｜子女難集中易分心不願乖乖做功課　七師傅親授3招提升小朋友專注力

吳尊澳門親子遊｜1.掛滿馬鞭的泰式餐廳

在酒店安頓好後，吳尊便去第一個好去處，就是一家掛滿馬鞭的泰式餐廳，他介紹說：「泰國餐廳，芒果糯米飯的Cocktail，好好喝，很喜歡餐廳設計，有點像馬房，因為老闆很喜歡馬，有很多馬鞭，是真的馬鞭。」餐廳的裝潢更十分富麗堂皇，大門口是自動門，他們大讚餐廳很漂亮，吳尊又指這裡的泰式料理很特別，Max吃芒果糯米飯也讚嘆：「太好吃了！」

吳尊澳門親子遊｜2.哈利波特展覽

之後吳尊就帶仔女到一個他稱為小朋友必玩的地方，就是「哈利波特展覽」，囡囡Neinei表示：「很興奮！」Max就大玩魔法棒，然後大門便自動打開，他們在現場開心得「嘩嘩」聲，吳尊又大細路上身介紹場館：「帶大家感受哈利波特的魔法世界，這裡很多拍戲的道具，每次去環球影城都會去哈利波特餐廳吃東西，這就是餐廳場景。」最後還跟仔女一同玩投籃遊戲，見吳尊一投即中，即大讚自己：「果然厲害，百發百中！」

點擊圖片放大
+10
+9

吳尊澳門家庭遊｜3.倫敦美食園

最後他介紹大家要到倫敦美食園，因為因為這邊有太多不一樣的東西好吃，他還以廣東話介紹食物：「焗豬扒飯、雲吞麵、西多士菠蘿油、一定要吃鹵豬，非洲雞。」見他望住美食雙眼發光的樣子，網民都說太可愛了，又指Max愈大愈帥氣，是迷你版的吳尊，全家顏值也十分高！

相關內容：

【星級豪宅】暖男爸爸吳尊汶萊豪宅曝光　家設滑水道泳池＋網球場＋籃球場

【星二代】吳尊10歲女在汶萊國王前表演大提琴　曾奪鋼琴唱歌雙金牌精通芭蕾舞

【絕種好男人】吳尊夫妻一見鍾情牽手走過25年　男神甜曬16歲初戀合照︰她是我的唯一

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

深圳親子遊｜陳茵媺陳豪北上深圳6大親子好去處　一家五口玩齊滑雪陶瓷手工扭扭條
18:21 2024/04/12
深圳親子遊｜陳茵媺陳豪北上深圳6大親子好去處　一家五口玩齊滑雪陶瓷手工扭扭條
【星級豪宅】暖男爸爸吳尊汶萊豪宅曝光　家設滑水道泳池＋網球場＋籃球場
12:51 2022/03/18
【星級豪宅】暖男爸爸吳尊汶萊豪宅曝光　家設滑水道泳池＋網球場＋籃球場
【上海名校】吳尊移居內地「讓孩子感受中華文化」　子女讀國際學校學費高達70萬
16:32 2022/09/05
【上海名校】吳尊移居內地「讓孩子感受中華文化」　子女讀國際學校學費高達70萬
澳門好去處｜史諾比去咗葡京過聖誕　花生迷齊齊「葡一葡」
10:39 2024/12/06
澳門好去處｜史諾比去咗葡京過聖誕　花生迷齊齊「葡一葡」
澳門免費巴士｜澳門全新港珠澳大橋免費巴士線　直達倫敦人/威尼斯人酒店
08:30 2024/11/28
澳門免費巴士｜澳門全新港珠澳大橋免費巴士線　直達倫敦人/威尼斯人酒店
澳門好去處｜美獅鋒味搖滾美食節第三度重臨　謝霆鋒領軍港澳大廚較技
11:47 2024/10/18
澳門好去處｜美獅鋒味搖滾美食節第三度重臨　謝霆鋒領軍港澳大廚較技

你可能感興趣

深圳親子遊｜陳茵媺陳豪北上深圳6大親子好去處　一家五口玩齊滑雪陶瓷手工扭扭條
18:21 2024/04/12
深圳親子遊｜陳茵媺陳豪北上深圳6大親子好去處　一家五口玩齊滑雪陶瓷手工扭扭條
【星級豪宅】暖男爸爸吳尊汶萊豪宅曝光　家設滑水道泳池＋網球場＋籃球場
12:51 2022/03/18
【星級豪宅】暖男爸爸吳尊汶萊豪宅曝光　家設滑水道泳池＋網球場＋籃球場
【上海名校】吳尊移居內地「讓孩子感受中華文化」　子女讀國際學校學費高達70萬
16:32 2022/09/05
【上海名校】吳尊移居內地「讓孩子感受中華文化」　子女讀國際學校學費高達70萬
吳尊 澳門 好去處 親子活動 玩樂 爸媽心聲

最高瀏覽

病後初癒丨74歲譚詠麟上月突取消演出公開承認患病　今暴瘦現身著羽絨面青口唇白
病後初癒丨74歲譚詠麟上月突取消演出公開承認患病　今暴瘦現身著羽絨面青口唇白
江若琳車禍︱江若琳尖沙咀遇交通意外　私家車翻側急送院
江若琳車禍︱江若琳尖沙咀遇交通意外　私家車翻側急送院
癌症危機丨69歲資深藝人患大腸癌需切瘤續命　痛心淚曝「愛女癌症復發」：天要塌了
癌症危機丨69歲資深藝人患大腸癌需切瘤續命　痛心淚曝「愛女癌症復發」：天要塌了
消委會枕頭推薦｜消委會真人測試15款枕頭　7款高分推薦最平$145勝千元貴價貨【附完整清單】
消委會枕頭推薦｜消委會真人測試15款枕頭　7款高分推薦最平$145勝千元貴價貨【附完整清單】
結業潮｜連鎖越式餐廳「越一」疑全線結業　黃大仙店開業8年本月底執笠
結業潮｜連鎖越式餐廳「越一」疑全線結業　黃大仙店開業8年本月底執笠