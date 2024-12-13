學童輕生｜教師處理ADHD學生　專家指「要冷靜過佢」

元朗疑墮斃男生在生前疑遭3名教師訓示，教育心理學家蔡博麒指，專注力不足/過度活躍症（ADHD）學生性格較衝動，易感到受威脅，故在處理相關學生行為問題時，語氣聲調及肢體語言的原則是「你要冷靜過佢」。

蔡亦指出，如果與跟學生「鬥大聲」，最終只會變成「拗交」，無助處理事情。教師處理學生行為問題過後，有何特別高危情況需要留意，蔡指出並無統一指引，但如觀察到學生情緒變化轉變大，甚至有明顯自殺傾向，均應向專業人士求助，惟他強調事件因由需更多了解才能下定論。

蔡提到，本港融合教育已發展30多年，近年有更多教師已接受基礎訓練，目前全港患ADHD的學生為數不少，形容教師是學生的守護者，在學校面對學生幾乎「每一句說話亦是應對（SEN生）當中」，坦言無可能所有情況亦轉介社工或心理學家處理。

另一名教育心理學家李穎昕指，學校應考慮安排學生在安全及較少批判的環境下，與信任的學校人員傾訴和解釋事情，過程中應先照顧學生感受，引導他們合宜地抒發負面情緒，有需要的話，亦可聯絡家長一同參與處理及跟進工作。

李亦提到，教育局在2015年推出相關資源套，內容涉及教師在處理學生行為問題時的態度和技巧，例如校服儀容及課堂秩序等，並附有處境分析，提醒教師應作參考。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

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