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叱咤樂壇2024投票丨我最喜愛的歌曲10強出爐　COLLAR成唯一入圍女團

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 15 分鐘前

最後更新： 13 分鐘前

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「樂壇我最喜愛的歌曲」10強名單出爐。

《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於明年1月1日晚上7時假亞洲國際博覽館ARENA舉行。「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」首輪投票已於12月9日中午12時正式展開。

截至今日（12月13日）中午12時，首輪投票正式完結，「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後10強如下：

最後十強（排名依歌曲名字筆劃序）

Hey Hey OK!盧瀚霆
SSSCOLLAR
小心碰頭MC 張天賦
三生有幸Yan Ting 周殷廷
以孤獨命名陳卓賢
好得太過份姜濤
青春告別式張敬軒
油麻地莎士比亞呂爵安
黑玻璃洪嘉豪
普渡眾生林家謙

即是陳蕾、柳應廷、江𤒹生（AK）、炎明熹及Kiri T的歌曲只入到15強出局，同時COLLAR成為今屆唯一打入10強的女團。

在下周一，將展開第二輪投票，選出最後五強，並於頒獎禮當日，由現場觀眾投票選出「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」。

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