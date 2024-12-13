叱咤樂壇2024投票丨我最喜愛的歌曲10強出爐 COLLAR成唯一入圍女團
社會
撰文： 文體藝online
發布時間： 15 分鐘前
最後更新： 13 分鐘前
《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於明年1月1日晚上7時假亞洲國際博覽館ARENA舉行。「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」首輪投票已於12月9日中午12時正式展開。
截至今日（12月13日）中午12時，首輪投票正式完結，「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後10強如下：
最後十強（排名依歌曲名字筆劃序）
|Hey Hey OK!
|盧瀚霆
|SSS
|COLLAR
|小心碰頭
|MC 張天賦
|三生有幸
|Yan Ting 周殷廷
|以孤獨命名
|陳卓賢
|好得太過份
|姜濤
|青春告別式
|張敬軒
|油麻地莎士比亞
|呂爵安
|黑玻璃
|洪嘉豪
|普渡眾生
|林家謙
即是陳蕾、柳應廷、江𤒹生（AK）、炎明熹及Kiri T的歌曲只入到15強出局，同時COLLAR成為今屆唯一打入10強的女團。
在下周一，將展開第二輪投票，選出最後五強，並於頒獎禮當日，由現場觀眾投票選出「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」。
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