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叱咤樂壇2024投票丨我最喜愛的歌曲5強出爐　姜濤有望追平張學友陳奕迅兩大歌神紀錄【不斷更新】

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 58 分鐘前

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「樂壇我最喜愛的歌曲」10強名單出爐。

【叱咤2024 / 叱咤樂壇 / 商台】《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於明年1月1日晚上7時假亞洲國際博覽館ARENA舉行。「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」截至12月20日中午12時，第二階段投票正式完結，最後五強如下：

最後五強（排名依歌名筆劃序）

Hey Hey OK!  盧瀚霆
以孤獨命名 陳卓賢
好得太過份姜濤
黑玻璃洪嘉豪
普渡眾生 林家謙

躋身五強分別為盧瀚霆的《Hey Hey OK!》、陳卓賢的《以孤獨命名》、姜濤的《好得太過份》、洪嘉豪的《黑玻璃》，以及林家謙的《破．地獄》主題曲《普渡眾生》。

即MIRROR成員佔3首，當中姜濤更是連續6年有歌入圍「我最喜愛的歌曲」最後5強，而最近4年都由他奪獎，如果姜濤今次再度奪獎，便追平張學友及陳奕迅兩大兩神5度奪得「我最喜愛的歌曲」大獎紀錄。

至於憑《黑玻璃》入圍的洪嘉豪，是首度殺入5強。

《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後五強。

【12月18日】「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」第二階段投票已於12月16日中午12時正式展開，樂迷可透過881903.com、my903.com、Hong Kong Toolbar智能手機應用程式及商台節目重溫智能手機應用程式進入「叱咤投票站」，以一人一票為依據，從全年「叱咤樂壇流行榜 – 903專業推介」的新上榜歌曲中，選出「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後五強。投票截至12月18日中午12時，八強走勢如下：
 
最後八強（排名依歌曲名字筆劃序）

Hey Hey OK!盧瀚霆
小心碰頭 MC 張天賦
以孤獨命名陳卓賢
好得太過份姜濤
青春告別式張敬軒
油麻地莎士比亞 呂爵安
黑玻璃洪嘉豪
普渡眾生林家謙

即是原本在十強名單內的COLLAR 《SSS》、周殷廷《三生有幸》齊出局。目前八強全男班，MIRROR成員佔半數。     

叱咤樂壇2024投票丨我最喜愛的歌曲10強名單

【12月13日】截至今日（12月13日）中午12時，首輪投票正式完結，「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後10強如下：

最後十強（排名依歌曲名字筆劃序）

Hey Hey OK!盧瀚霆
SSSCOLLAR
小心碰頭MC 張天賦
三生有幸Yan Ting 周殷廷
以孤獨命名陳卓賢
好得太過份姜濤
青春告別式張敬軒
油麻地莎士比亞呂爵安
黑玻璃洪嘉豪
普渡眾生林家謙

即是陳蕾、柳應廷、江𤒹生（AK）、炎明熹及Kiri T的歌曲只入到15強出局，同時COLLAR成為今屆唯一打入10強的女團。

在下周一，將展開第二輪投票，選出最後五強，並於頒獎禮當日，由現場觀眾投票選出「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」。

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