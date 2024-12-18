叱咤樂壇2024投票丨我最喜愛的歌曲8強出爐　COLLAR周殷廷齊出局【不斷更新】

▲ 「樂壇我最喜愛的歌曲」10強名單出爐。

【叱咤2024 / 叱咤樂壇 / 商台】《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於明年1月1日晚上7時假亞洲國際博覽館ARENA舉行。「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」首輪投票已於12月9日中午12時正式展開。

「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」第二階段投票已於12月16日中午12時正式展開，樂迷可透過881903.com、my903.com、Hong Kong Toolbar智能手機應用程式及商台節目重溫智能手機應用程式進入「叱咤投票站」，以一人一票為依據，從全年「叱咤樂壇流行榜 – 903專業推介」的新上榜歌曲中，選出「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後五強。投票截至12月18日中午12時，八強走勢如下：



最後八強（排名依歌曲名字筆劃序）

Hey Hey OK! 盧瀚霆 小心碰頭 MC 張天賦 以孤獨命名 陳卓賢 好得太過份 姜濤 青春告別式 張敬軒 油麻地莎士比亞 呂爵安 黑玻璃 洪嘉豪 普渡眾生 林家謙

即是原本在十強名單內的COLLAR 《SSS》、周殷廷《三生有幸》齊出局。目前八強全男班，MIRROR成員佔半數。

叱咤樂壇2024投票丨我最喜愛的歌曲10強名單

【12月13日】截至今日（12月13日）中午12時，首輪投票正式完結，「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後10強如下：

最後十強（排名依歌曲名字筆劃序）

Hey Hey OK! 盧瀚霆 SSS COLLAR 小心碰頭 MC 張天賦 三生有幸 Yan Ting 周殷廷 以孤獨命名 陳卓賢 好得太過份 姜濤 青春告別式 張敬軒 油麻地莎士比亞 呂爵安 黑玻璃 洪嘉豪 普渡眾生 林家謙

即是陳蕾、柳應廷、江𤒹生（AK）、炎明熹及Kiri T的歌曲只入到15強出局，同時COLLAR成為今屆唯一打入10強的女團。

在下周一，將展開第二輪投票，選出最後五強，並於頒獎禮當日，由現場觀眾投票選出「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」。

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