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小學功課｜小學數學題「5＋0＝5」被指錯　母求助網民答案令人折服

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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小學數學題「5＋0＝5」被指錯，母求助網民答案令人折服。

小學生的功課經常考起一眾家長，日前有媽媽網上求助，指孩子的小學數學功課中，「5+0=5」竟被老師劃錯要求改正，令她非常不解。幸好網民終於解題成功，並發現原來題目要小學生多角度思考，不要單單看表面。

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小學數學功課｜答「5+0=5」竟是錯

最近有位媽媽在社交網上載了孩子的數學功課相片，題目是老師給了加數的答案，由學生填寫問號的正確數字，孩子填寫的部分是「？+ ？=5」和「？+ ？=6」，孩子分別填了「5+0=5」及「3+3=6」，最終「3+3=6」那一題就正確，但「5+0=5」就被老師劃錯，要求他改正，媽媽大感困惑，惟有求助網民，想知究竟是哪裡出錯了。

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小學數學功課｜聰明網民正確解題

這道數學題引起不少網民熱論，有聰明的網民解釋，原來這些題目的設計並非單純加減數，還要考孩子的邏輯思維。

網民解釋填寫答案的空間，設有不同形狀的圖案，即每個相同的圖案應該填上相同數字。例如第一題中「?+?=6」，兩個「?」都是正方形圖案，所以要同時填上相同的數字「3」，而這一題孩子是答對了，但「?+?=5」這一題，第一個「?」是正方形圖案，因此數字應該填「3」，但第二個「?」卻是三角形圖案，故空格中的數字應該填「2」。

不少網民得悉後都恍然大悟，更直指「心服口服」，也有家長表示這些題目能幫助小朋友訓練多角度思考，動腦筋之餘亦可訓練閱讀能力。

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小學數學功課｜醫生爸爸網上求教小二數學題

台灣兒童感染科醫生顏俊宇，日前在社交平台分享小二女兒的數學考卷，他向大家求救︰「大家教教我小二數學，請問『大約』是想問『四捨五入』嗎？」更直呼這條數學文字遊戲太難了︰「急，在線等！」。

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