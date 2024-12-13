培生擂台｜鍾培生向全港下戰書 符合一個條件可上台作賽贏獎金10萬獎金
撰文： 王月明
發布時間： 2 小時前
最後更新： 1 小時前
【拳擊 / 擂台 / 鍾培生】來年1月4日在灣仔修頓舉辦的《培生擂台：無敵盃》We Are Champs 2024已於日前公開售票，此次擂台賽群英薈萃，參賽選手身份多樣，來自不同國家，觀眾可到場一睹緊張激烈的拳擊比賽。
此外，鍾培生在昨日（12月12日）於個人Instagram宣布將同場舉辦場外擂台挑戰，符合條件者可與鍾培生「切磋」，成功將其擊倒者可獲得獎金10萬元，即睇場外擂台挑戰詳情。
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鍾培生表示，有不少拳擊愛好者希望能與其切磋，遂舉行《培生擂台：無敵盃》We Are Champs 2024場外擂台挑戰，他將選出3人與其Sparring（對打訓練），成功將其擊倒即可獲得10萬元獎金。
報名條件：購買《培生擂台：無敵盃》We Are Champs 2024 門票；或以 [champ2024] 優惠碼於 Blanc Fitness 健身與 PainCare 接受治療
名額：3人
重量：體重60公斤以下
裝備：16oz 拳套 頭盔 牙膠 護陰
比賽時長：4回合 （每回合2分鐘）
比賽時間：2025年1月4日
比賽地點：修頓場館
報名方式：私訊助手
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