深圳聖誕好去處｜商場重本打造真實雪景　深圳3大聖誕商場佈置打卡必去

▲ TOPick小編為你搜羅深圳聖誕好去處！

【深圳聖誕活動/深圳聖誕景點/深圳聖誕好去處2024】從前內地不流行過聖誕，但隨住港人北上潮，深圳有很多商場都重本佈置，有些甚至斥巨資打造真實雪景，營造飄雪效果，絕對是不能錯過的打卡熱點。TOPick小編就為大家精選3大深圳聖誕好去處，更附上交通資訊，惟有些需要預約入場，但只要及早準備就唔使怕！

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深圳聖誕好去處2024｜深圳萬象前海「冰雪之境」

深圳南山區的商場「萬象前海」是小編重點推介必去打卡熱點，該商場重本打造真實雪景，佈置成14,000呎的白色雪景，加入大量冬季主題的裝飾，並在鋪設人造雪及設有飄雪效果，展區內設置了麋鹿、雪兔、雪地露營帳篷和聖誕樹等裝飾，並不定時噴灑人造雪，營造出飄雪的效果，網民紛紛讚嘆逼真。

不過要注意一點是需要預約，在門外有一個QR Code，掃一掃領取免費入場券，過程中需要登記手機號碼，香港電話也可以，但一定要收到SMS，才可以登記，入場時就向工作人只展示入場QR CODE，而入內打卡不限時，但工作人員會控制人數在100人左右，令場內不會太擠逼，另外進場可以領即棄鞋套，可以減少白色細沙入鞋。另外小紅書都有很多博主教路預約方法，讀者可以自行查看。

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深圳萬象前海「冰雪之境」

地點： 深圳南山區桂灣四路169號 時間： 2024年11月29日至2025年2月16日 交通： 深圳地鐵5號線桂灣站A出口

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深圳聖誕好去處2024｜A PARK數字藝術公園

有深圳版「南豐紗廠」之稱的福田區下梅林的A PARK數字藝術公園，今年聖誕化身成為充滿北歐風情的童話世界，公園的露天廣場中央，擺放了一座巨型薑餅屋，薑餅屋上布滿各款造型的聖誕糖果，還有蝴蝶結和「糖霜」點綴，絕對是打卡的好地方，在外圍拍照不需付費，但如果想進入屋內拍照就需要買門票。

據去過的小紅書Bobosir_博主指，門票分人民幣38、68及88元，其中88元包玩一小時，一件小蛋糕及40個代金券，活動時間由11月22日至1月20日9:00至22:00，而飄雪時間兩個時段：1730至18:00及20:30至21:00。

A PARK是深圳今年新開的商場，其實是由一座電子工廠改造而成，集慢氧花園、紅磚小鎮、發條工廠、美麗營地、有戲内院等7棟建築的深圳文青好去處，所以都有深圳版「南豐紗廠」之稱。

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地點： 深圳福田下梅林A Park（下梅林站A口） 時間： 2024年11月22日至2025年1月20日 交通： 深圳地鐵9號線下梅林站A出口

深圳聖誕好去處2024｜深圳灣萬象城巨型貓咪雕塑+超大聖誕樹

深圳灣萬象城的「Bay De Luna巨型貓咪展」在網絡上爆紅，成為了人氣打卡點，如果讀者是貓奴就一定要去打卡，而這個貓咪展將會延續到聖誕，另外商場還有聖誕樹打卡位，巨大的蝴蝶結是必影的位置，有小紅書博主就拍，建議大家穿紅色或白色的裙子，與背景完美融合，更有時尚感。

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深圳灣萬象城「Bay De Luna巨型貓咪展」

地址： 深圳南山區科苑南路2888號 交通： 深圳地鐵2/11號線後海站G出口

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