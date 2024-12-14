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行李箱推薦2024｜不怕撞款！盤點7大新興時尚品牌行李箱　性價比高不輸Rimowa　

休閒消費

撰文： 李綉珊

發布時間： 2 小時前

最後更新： 51 分鐘前

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熱門 保暖大法 超市大搜查 啟德體育園 名校專區 聖誕好去處 靚媽精明眼 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

不怕撞款！盤點7大新興時尚品牌行李箱，性價比高不輸Rimowa。　

【買喼/名牌行李箱推介2024/名牌行李箱推薦2024/行李箱牌子/行李箱品牌推薦】外出旅遊，行李箱就像你的最佳夥伴，陪你一起冒險！近年有不少行李箱品牌不僅時尚，還具備各種功能性設計粉墨登場，而且性價比高不輸Rimowa！TOPick小編特別盤點7大炙手可熱的品牌，旅行愛好者千萬別錯過。

近年有不少行李箱品牌不僅時尚，還具備各種功能性設計粉墨登場，而且性價比高不輸Rimowa！（iStock）

行李箱品牌推薦｜Crash Baggage 破格凹凸紋耐衝擊且輕便

來自意大利Crash Baggage行李箱，由威尼斯設計師Francesco Pavia創作，破格凹凸紋設計，展現時尚個性與無畏的旅行精神。

行李箱採用ABS/Polycarbonate聚碳酸酯材質，耐衝擊且輕便，內部設有交叉綁帶和拉鍊分隔袋，提供充足儲物空間。此外，配備美國海關專用的TSA密碼鎖確保安全，人體工學拉杆適合各種身高，靜音萬向輪則讓移動更加順滑，讓旅行更具風格與自信！

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七師傅風水佈局｜子女難集中易分心不願乖乖做功課　七師傅親授3招提升小朋友專注力

行李箱品牌推薦｜Floyd 街頭滑板文化靈感

70年代加州滑板文化蓬勃發展，街頭噴漆、龐克搖滾與波希米亞風格交織，形成強大的街頭潮流，從洛杉磯蔓延至全球。德國Floyd品牌於1996年創立，秉持德式工藝和創意，專注於滑板、衝浪板、街頭服裝及摩托車元素，展現玩世不恭的街頭靈魂。

Floyd的紅色行李箱輪設計靈感源自滑板輪，穩定性佳，並提供多色輪子替換選擇。Floyd提供全球2年保養，僅限出廠瑕疵，正常磨損或個人不當使用則不在保養範圍內，體驗高品質與獨特設計的完美結合！

 

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行李箱品牌推薦｜FPM 曾與Gucci推出聯乘系列

FPM，全名Fabbrica Pelletterie Milano，意為「米蘭的皮具工廠」，自1946年以來，傳承了78年的傳統手工藝。憑藉頂級材質與前衛設計，FPM打造出高端手工行李箱品牌，特別是其命名為BANK的系列，象徵著堅固與安全，如同銀行金庫般牢不可破。

行李箱結合專利不鏽鋼蝴蝶扣、密合式鋁框與手工鉚釘，展現出現代化的經典設計。FPM的行李箱以珍貴材料和尖端技術塑造出前衛的外觀，獲得Gucci青睞，推出FPM x Gucci聯乘系列化妝箱，尼龍內裡可拆卸內襯貼心設計，方便清洗及拆換能隨意變換優化內容物的排列。

行李箱優惠｜空姐最愛Delsey Paris行李箱　減價低至41折最平$544入手【附專家教保養貼士】

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行李箱品牌推薦｜July 時尚名人新竉

來自墨爾本的JULY，以其獨特設計和多樣配色選擇，迅速贏得時尚人士的青睞。他們決心解決行李箱的多重需求與問題，於2019年推出了首款產品——Carry On行李箱一夜爆紅。如今，不僅Harry Styles、Chrissy Teigen和Apple Martin等名人是JULY的忠實粉絲，品牌更成為奧運的指定行李箱品牌，持續創造新的成就。

行李箱的航空級外殼採用德國製造的100%聚碳酸酯塑料，堅固耐用且輕巧，擁有抗壓和抗震的特性，確保行李在旅途中的安全。此外，配備的隱藏式洗衣袋和Silent Move 360°萬向輪，為使用者提供了便捷和舒適的旅行體驗。

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行李箱品牌推薦｜LOJEL 第三代繼承人主理

LOJEL於1989年由一位名叫Chih Chang Jiang的年輕企業家在日本創立，名字源自Let Our Journeys Enrich Life的縮寫，鼓勵正念運動並促進永續的生活方式。

其中最受歡迎的Cubo系列，採用獨特的上掀蓋設計，像去到港人最愛的日本，即使酒店空間有限也能輕鬆存取物品，非常方便。如今，創辦人的孫子、LOJEL的執行長蔣安傑（An Chieh Jiang）繼續領導公司不斷創新，以滿足現代運動不斷變化的需求。

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行李箱品牌推薦｜PIQUADRO 輕量且堅固材質

PIQUADRO是由Marco Palmieri於1987年創辦的意大利品牌，總部位於波隆那。品牌以創新設計、舒適性和科技為核心理念，提供多款時尚實用的商務及旅行配件。

為了滿足經常出差的旅客需求，PIQUADRO推出了硬殼旅行箱ODISSEY系列，並全新推出撞色旅行箱RELYGHT COLLECTION。RELYGHT系列採用輕量且堅固的聚碳酸酯材質，無接縫圓弧造型，搭配360度旋轉四輪設計，兼具時尚與功能，並配備TSA海關鎖，完美體現品牌的設計宗旨。

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行李箱品牌推薦｜RIMA 流線形復古美學

Rima是一家於2023年創立的台灣行李喼品牌，專注於台灣製造的高品質行李喼。品牌主打兩款色調的20吋登機箱——「海洋」和「沙丘」，結合質感與復古元素，展現獨特風格。

Rima的設計理念「same same, but different」採用德國Makorlon 100%純PC材質，輕盈有韌性，堅固耐摔；品牌強調每個人的獨特性，並提供多項功能，如流線型拉桿、360度靜音輪及TSA海關密碼鎖，讓您的旅途更加便利與安全。每個行李喼還附有旅程回憶卡，讓您隨時記錄美好瞬間。

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行李箱推薦｜消委會及《LDK》推薦12款高分耐用行李箱

此外，本港消委會及日本消費雜誌《LDK》曾測試共27款行李箱，TOPick亦整合出12款高分行李箱名單，MUJI無印良品等熱門品牌都有上榜，評分更勝RIMOWA，即睇詳情！

行李箱推介｜消委會6款4星或以上行李箱：

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行李箱推介｜日本《LDK》評選6款A級行李箱：

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行李箱推介｜日本《LDK》其餘行李箱測試結果：

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延伸閱讀：行李箱推薦｜消委會及《LDK》推薦12款高分耐用行李箱　MUJI評分更勝名牌RIMOWA

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