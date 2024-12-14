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音樂女神︱粉絲盼海兒回歸《中年好聲音3》　女神直播透露意向

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

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粉絲希望海兒老師可以回歸《中年好聲音3》。

【海兒 / 中年好聲音3 /音樂女神︱】本來一直為《中年好聲音》系列擔任評判的伍仲衡，疑因早前截TVB糊簽下洪心怡由此「激嬲方丈」，被飛出《中年好聲音3》不能再任評判。

至於「音樂女神」海兒早前任《中年好聲音3》的評判，憑著靚樣好身材兼有深厚音樂根底，真正人靚聲甜，吸引觀眾支持，可是早前卻被調走改由布志綸（Alan）頂上，令不少粉絲感失落。

音樂女神丨為母校演藝學院表演籌款　海兒：想老師為我感到自豪

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音樂女神︱海兒透露回歸意向

因此，日前海兒的28歲生日在網上開直播，與粉絲齊倒數迎生日，當中有網民問她有沒有機會再做《中年好聲音3》評判，她猶豫一會後表達意向稱：「梗係想做啦」。

此外，海兒補充：「其實我都唔係好知，但有機會會做，隨緣啦。」她並指不抗拒再任評判原因，稱：「我覺得好好玩、好enjoy ，enjoy嘅事梗係想做啦。」眾粉絲聽後都大希望可以成事，期待海兒老師再現身《中年好聲音3》。

洪心怡丨傳伍仲衡截糊簽洪心怡被飛出《中年好聲音3》　TVB回應傳聞提兩大重點

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