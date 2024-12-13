食物中毒｜八人海逸君綽餐廳食自助午餐後痾嘔　全部有食生蠔

▲ 九龍海逸君綽酒店。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（13日）調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，共涉及八人，全部在九龍海逸君綽酒店The Promenade進食自助午餐，並曾進食生蠔。

上述八人分兩宗個案群組，第一宗為47歲男子及69歲女子，在12月7日於紅磡九龍海逸君綽酒店The Promenade進食自助午餐，約30至36小時後出現腹痛、噁心、嘔吐及腹瀉等病徵。

第二宗涉及兩男四女，年齡介乎26歲至60歲，在12月9日到上述餐廳進食自助午餐，約30至46小時後出現腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉及發燒等病徵。

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當中7人已經求醫，全部毋須入院。衞生防護中心初步調查顯示，受影響人士曾進食同類食物，包括生蠔。個案可能由諾如病毒引致。

食安中心人員已經到該餐廳視察，並抽取食物樣本化驗，並指示該餐廳暫停供應涉事食物及進行清洗消毒，亦要向員工提供食物安全和環境衞生教育。

衞生防護中心呼籲曾於12月7日至9日到The Promenade用餐的人士，如有不適應盡快求醫。

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