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焚城︱刪減片段首度公開　劉德華王丹妮輻射妝容震撼曝光

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 26 分鐘前

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《焚城》

電影《焚城》突破4000萬元大關，同時登Google香港2024年度熱搜電影類別第5位。為延續熱潮，電影公司特別推出兩款聖誕版海報，再次喚起影迷對聯和墟小隊的熱血回憶，同時釋出配搭魏浚笙（Jeffrey）唱宣傳曲《一世隊友》的全新劇場版預告，集結戲中消防小隊救災的感人場面，令觀眾重溫片中每個揪心時刻。

為答謝影迷支持，《焚城》將於12月22日舉行聖誕維港遊船河，期間除能夠與《焚城》團隊見面，兼一覽維港沿岸景色及享用大餐，更有機會與演員們交換禮物。

焚城丨劉德華率眾颱風下謝票　何啟華直言留遺憾鄭秀文驚喜現身支持

《焚城》聖誕節版海報。

焚城︱推出長者戲票優惠

活動詳情將於《焚城》的Facebook和Instagram電影專頁公布，此外，電影公司宣布即日起推出長者戲票優惠，憑樂悠咭於百老匯院線購票《焚城》，即可享長者正價票減20元。

《焚城》即將踏入聖誕映期，導演提前送上佳節驚喜，將3段從未曝光的刪剪片段首度公開，令影迷得以深入了解角色命運及戲中未展現的故事。

《焚城》聖誕節版海報。

焚城︱劉德華震撼輻射造型

第一段刪剪片段聚焦於幾位角色在災難後的悲慘結局。戲中四位生還者，環保專家范偉立（劉德華飾）、聯和墟小隊的Madam Chan（王丹妮飾）、寶明（梁仲恆飾）及Finger（林家熙飾）因長期曝露於災場的極高輻射環境，最終均無法倖免於悲劇命運。

范偉立在事發八年後因多個器官衰竭病逝，片段中華仔的造型極為震撼，雙眼呆滯無神，頭髮幾乎全禿，皮膚更滿佈潰爛傷口；Louise同樣以接近光頭的造型亮相，畫面極具衝擊力。

至於寶明太太蘇怡（廖子妤飾）肚內的小生命亦難逃夭折命運。導演潘耀明透露，原本此段設於片尾，但為免觀眾離場時過於沉重，最終決定刪去。

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焚城︱聯和墟小隊爭執內幕

第二段片段重回聯和墟消防局，講述隊員們的日常點滴及緊密關係。

戲中情同手足的Finger與阿水（何啟華飾）竟因工作分歧發生爭吵，隊長黎杰峰（白宇 飾）和Madam Chan為此訓話，性格熱血魯莾的細柱（魏浚笙 飾）一句插嘴令情況更糟，結果連累全隊一齊受罰加操。

然而作為隊中前輩的煙鏟（謝君豪 飾）就大喊一句「Family！」，展現聯和墟小隊猶如大家庭的深厚感情，難怪眾人於災場拯救隊友時毫不猶豫，生死與共。

焚城︱消防員全副武裝加操

最後一段片段展示一眾年輕消防隊員全副裝備進行艱苦訓練，氧氣樽上肩，執行掌上壓。

每位姿勢標準、動作有力，與真實消防員無異，充分展現角色的敬業態度及團隊精神。

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