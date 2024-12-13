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學童輕生︱ADHD學童校內墮斃悲劇　專家：教導要留意3大點

育兒資訊

發布時間： 12 分鐘前

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Tim Sir指教導ADHD學童要留意3大點。

【學童輕生/ADHD/過度活躍症/專注力失調】早前在一間小學發生了一名ADHD的學童在校内墮斃的悲劇。

講起ADHD（過度活躍症及專注力失調）到今時今日可能你會想到的是精力旺盛、調皮、粗心大意等等，但其實我們更需要了解的是ADHD當中的「情緒失調」。

簡單來說情緒很容易大起大落，這並非他們天生脾氣差，而是在解讀他人情緒時的確存在困難。所以亦讓他們經常在大起大落中飽受情緒煎熬。

TOPick一分鐘
七師傅風水佈局｜子女難集中易分心不願乖乖做功課　七師傅親授3招提升小朋友專注力

面對有ADHD的學童在教導上有三件事要注意：

ADHD學童︱1.不可在孩子情緒激動時爭辯

因為他們情緒比較容易被激發，所以在情緒高漲時必須盡所能先讓孩子冷静，否則可能會令孩子情緒更失控，亦無法達到教育效果。

ADHD學童︱2.盡快移開「致敏原」

當孩子情緒激動時，家長或老師必須先洞察當下什麼是挑起孩子情緒的「致敏原」。
 例如可能孩子與妹妹吵架就需要先把妹妹稍作分隔，避免孩子情緒持續激動。

ADHD學童︱3.家長必須願意正視情況

不論是ADHD還是其他SEN的問題，都令很多家長擔心甚至恐懼。作為家長必須是第一位接受孩子情況的人，如果作為父母的你拒絕接受孩子的特質，連帶孩子無法接受合適的治療可能會讓孩子的在生活或學習上更添壓力。

ADHD並非洪水猛獸,只要對症下藥絕大部份情況都能有所改善。

如果你很擔心孩子的情況，可先與學校社工聯絡。若有需進一步需要亦可尋求精神科醫生或臨床心理學家協助。

最後希望逝者安息，祝福家人盡快走出傷痛。

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撰文 : Tim Sir 催眠治療師

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