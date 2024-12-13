特首述職｜李家超︰有提面臨財赤　中央惠港政策陸續有來

▲ 李家超今晚在北京會見傳媒。（資料圖片）

特首李家超今日表示，中央的惠港政策陸續有來，他提到，深圳市恢復一簽多行，要確保整體香港處理能力，落實得好，之後當然會有不同新政策推出，與中央不同部委有溝通，共識是有序平穩。

李家超今日下午在京向國家主席習近平述職，他指向習近平匯報5項重點，堅決維護國家安全、提升治理能力和管治水平、經濟金融財政狀況、增強發展動能、惠民生添幸福。他說，未來兩年半是帶領香港向前邁進由治及興，承先啟後的關鍵攻堅期，將實踐幾個目標，一，守正創新，一國兩制不動搖不變形不走樣；改革求變；三，對接國家發展戰略。

有提面臨財赤 力爭三至五年間收支平衡

李家超今晚上（13日）晤傳媒回答提問時指，述職時有提及面對財赤，可能要經過三至五年間，將財赤處理好，力爭收支平衡，會從開源節流和發展經濟方面推動，無論香港經濟和整體政府財政收入，強調開源方面會對市民影響減到最低。節流方面，財政司司長已經做了不同部署。

政府將推出政府治理人才培育計劃

他表示，向習近平匯報5項重點，一，堅決維護國家安全，履行憲制責任，完成基本法23條立法完成憲制責任，但特區政府不會好了傷疤忘了痛；二，提升治理能力和管治水平，公務員團隊方面，特區政府很快推出政府治理人才培育計劃，同時加強監察督導部門，提升公務員效能和紀律；三，經濟金融財政狀況，香港特區經濟繼續平穩增長，2024年首三季實質GDP按年增長2.6%，運用北部都會區，作為新發展引擎；四，增強發展動能，感謝中央提出多項挺港措施，包括恢復深圳一簽多行等；五，惠民生添幸福，積極解決土地房屋醫療衛生難題，如推出合規簡樸房制度，有序取替劏房。

國家安全風險等於病毒一直存在 不會好了傷疤忘了痛

他指，國家安全風險等於病毒，一直存在，有國安法律只等於打了疫苗，未來要加強情報蒐集能力和網絡，希望大家有自覺維護國家安全意識。

對於昨日突公布政務司司長陳國基今日黃昏前赴北京，他解釋，因為明天會跟人力資源和社會保障部的領導見面，施政報告其中一重點是成立教育科技人才委員會，相關委員會由陳國基做主席，有關部委有相關經驗。

今次是李家超上任以來，第三次上京述職，習近平對其評語每年都略有不同，2022年是「勇於擔當，務實有為」，去年是「敢於擔當，善作善成」，今年則是「擔當作為，務實進取」，但均強調充分肯定其工作。

特首述職｜李家超列舉國際排名證不同領域有成果

李家超述職時表示，今年是本屆特區政府任期的一半，是帶領香港向前邁進，承先啟後的關鍵攻堅期，是為中國式現代化強國建設，作出更大貢獻的重要時刻。過去兩年半，香港在不同領域都看到成果，有些更反映在國際排名上，包括香港再次被評為全球最自由經濟體；香港國際金融中心地位重奪世界第三；世界競爭力及人才競爭力排名都上升，這些都反映國際社會，對香港的信心，顯示特區的施政方向是正確的。

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