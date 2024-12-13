  • 17°C
香港時間：20241213日 (五) 22:22

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

轉售熱食券｜受助者網上販賣熱食券涉違規　社署：相關NGO已報警

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 54 分鐘前

最後更新： 49 分鐘前

分享：

分享：

熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

(資料圖片)

社會福利署今日（13日）表示，近日主動巡查多個網上買賣平台後，發現懷疑有受助人將短期食物援助服務隊提供的熱食券轉售圖利，負責營運服務隊的有關非政府機構已就事件向警方報案。

全港共有八支短期食物援助服務隊，為有即時經濟困難的個人及家庭提供基本短期食物援助，以協助他們應付日常食物開支。社署強調，短期食物援助不得轉讓、轉售或轉換成現金或物品。如發現有任何違規或行騙個案，社署絕對不會容忍和姑息，除立即終止向受助人發放食物援助外，亦定必將個案轉介執法機關調查。

社署已要求所有營運服務計劃的非政府機構，嚴肅提醒服務使用者相關服務的規定。營運機構會繼續嚴謹查核使用食物券的情況，確保公帑用得其所。本報正向警方、以及各間非政府機構查詢。

短期食物援助服務計劃由2009年2月起推行，2020年施政報告提及，社署於2021年8月開始，預留4億1千5百萬元的經常開支，將計劃恆常化。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

 

社會福利 社會福利署

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

江若琳車禍︱江若琳尖沙咀遇交通意外　私家車翻側急送院
江若琳車禍︱江若琳尖沙咀遇交通意外　私家車翻側急送院
黑色素癌｜66歲女星確診皮膚癌王「黑色素癌」 已擴散至4期 收醫院員工一封信淚崩
黑色素癌｜66歲女星確診皮膚癌王「黑色素癌」 已擴散至4期 收醫院員工一封信淚崩
心肌梗塞｜老公鼻鼾聲突消失　雙唇發紫患急性心梗險死　幸老婆通宵煲劇救回一命【附心肌梗塞7大徵狀】
心肌梗塞｜老公鼻鼾聲突消失　雙唇發紫患急性心梗險死　幸老婆通宵煲劇救回一命【附心肌梗塞7大徵狀】
英年早逝｜內地37歲知名主播李昕鑫書房失火葬身火海　遺孀頭七發現懷孕
英年早逝｜內地37歲知名主播李昕鑫書房失火葬身火海　遺孀頭七發現懷孕
急症室最長等候時間（12月13日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月13日 時間16:05）