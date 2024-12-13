轉售熱食券｜受助者網上販賣熱食券涉違規　社署：相關NGO已報警

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社會福利署今日（13日）表示，近日主動巡查多個網上買賣平台後，發現懷疑有受助人將短期食物援助服務隊提供的熱食券轉售圖利，負責營運服務隊的有關非政府機構已就事件向警方報案。



全港共有八支短期食物援助服務隊，為有即時經濟困難的個人及家庭提供基本短期食物援助，以協助他們應付日常食物開支。社署強調，短期食物援助不得轉讓、轉售或轉換成現金或物品。如發現有任何違規或行騙個案，社署絕對不會容忍和姑息，除立即終止向受助人發放食物援助外，亦定必將個案轉介執法機關調查。

社署已要求所有營運服務計劃的非政府機構，嚴肅提醒服務使用者相關服務的規定。營運機構會繼續嚴謹查核使用食物券的情況，確保公帑用得其所。本報正向警方、以及各間非政府機構查詢。

短期食物援助服務計劃由2009年2月起推行，2020年施政報告提及，社署於2021年8月開始，預留4億1千5百萬元的經常開支，將計劃恆常化。

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