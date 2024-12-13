食物安全｜數款加拿大進口燕麥條或含金屬碎片　食安中心呼籲不要食用

▲ 食安中心。(資料圖片）

食物環境衞生署食物安全中心今日（13日）指，留意到加拿大當局資料，指數款加拿大進口的預先包裝燕麥條可能含有金屬碎片，正進行回收，呼籲市民不要食用，而業界如持有受影響批次的產品，應立即停止使用或出售。



產品資料如下：



產品名稱（此日期前最佳／批次編號）：

（一）Granola Bars Chocolate Banana（此日期前最佳：2025年5月11日至9月13日／批次編號：687456213040）

（二）Granola Bars Chocolate Chip（此日期前最佳：2025年6月8日至10月13日／批次編號：687456213019）

（三）Granola Bars Mixed Berry（此日期前最佳：2025年6月27日至9月7日／批次編號：687456213026）

（四）Granola Bars Strawberry（此日期前最佳：2025年5月22日至9月6日／批次編號：687456213170）

品牌：MadeGood

來源地：加拿大

淨重：每盒一百二十克

進口商：Impex Quality Products Limited

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中心指，得悉事件後隨即聯絡本地進口商和零售商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口和供應受影響批次的產品。有關進口商已按中心指示將受影響產品停售和下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電該進口商熱線3521 2020，查詢上述產品的回收事宜。中心稱，會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

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