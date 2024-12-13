醫療事故｜綜合過去20年公院事故檢討　公平文化、發言人培訓等字眼一提再提

▲ 政府今日再回應公立醫院系統性檢討。(資料圖片)

醫管局因應早前系統性檢討，提出31點建議，並指會成立「管治及架構改革委員會」，當中主打檢討「管治與問責」，釐清各管理層的責任，當時醫管局主席范鴻齡表明，「成熟一行推一項」。

不過報告僅屬方向性建議，當局今日(13日)於立法會再被追問系統性檢討的時間表。醫務衞生局局長盧寵茂表示，改進是持續進行，並非蜻蜓點水。醫管局行政總裁高拔陞則表示，會盡快公布建議。

詳細改革方案未出爐，不過過往20多年，每次發生醫療事故政府部門均表明需要檢討。雖然每次檢討的時空不一樣，不過就檢討的說辭，不時一提再提。

其中2007年時，已提及需要就醫療事故秉承公平文化，而今次系統性檢討，亦再提相關說法。至於今時今日的「發言人培訓課程」，2017年鄧桂思案期間，當局亦曾表示會推「應對傳媒及危機管理培訓課程」。

TOPick整合過往二十多年公立醫院的醫療事故檢討，簡列如下：

就醫療事故檢討之說法

2007年 醫管局成立醫療事故通報機制，當局已稱，若調查發現涉及嚴重醫療事件的人員須為事件承擔部分或全部責任，考慮採取紀律行動時會秉承公平文化，亦會考慮相關的系統問題、個案情況、員工過往工作表現及其他可原諒的因素等。

2009年 兩年後，醫院管理局表示針對連串醫療事故，會改善現有處理嚴重醫療事故的機制 ，包括設立50人的嚴重事故核心小組，負責調查醫療事故，並設立中央紀律委員會，統一醫院聯網的處分機制。 時任醫管局行政總裁蘇利民表示，計劃設立中央紀律委員會，負責檢討極嚴重臨床事故，方便醫院採取紀律行動。

2014年 當局講法再有改變，稱無為處理嚴重醫療事故的紀律處分問題而成立中央紀律委員會。當年指，2019至2014年各有200-300宗人事問責，重申有既定和恰當的紀律處分安排，而醫管局總辦事處每年會向醫管局大會提交嚴重醫療事故報告。

2017年 43歲女病人鄧桂思上月因急性肝衰竭而兩度換肝，醫院管理局成立獨立檢討小組，當時小組的聚焦在於風險通報系統，當時小組已提及釐清安全及風險管理部門於適時通報事件角色與責任，亦指設應對傳媒及危機管理培訓課程。

2024年 醫管局存在權責不清，沒有人專職負責質素安全工作; 會訂立公正文化框架，亦即將事故界定為人為錯誤、危險行為、魯莾行為三個級別；就事故成立快速事故應變小組，亦需就著對外公布，設立發言人培訓班。

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