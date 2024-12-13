職業博覽｜大埔職業博覽今舉行　設30行業深度分享、面試工作坊

▲ 第三屆「Job, On Your Mark!」大埔職業博覽及青年職業實習計劃今日舉行。(受訪者提供)

第三屆「Job, On Your Mark!」大埔職業博覽今日（13日）舉行，設資深職人講座、超過30個不同行業深度分享、職人體驗工作坊及面試工作坊等，近千名大埔學生參與。

▲ 第三屆「Job, On Your Mark!」大埔職業博覽及青年職業實習計劃今日舉行。(受訪者提供)

今年第二屆推出的大埔青年職場實習計劃，更安排超過100位大埔中學生於7個不同行業進行3至5日職場實習，總實習時數超過 3,000小時。

香港教育大學校長李子建、民政及青年事務局副局長梁宏正及大埔民政事務專員陳巧敏今日主持啟動禮。李子建以「高中同學生涯發展：自我、重要他人(Significant Others) 與社會發展的視角」為題，分享了21世紀人力市場和職場的特徵，以及青年人如何因應自己的興趣、性格、能力等相應地裝備自己，面對21世紀的挑戰。

職業博覽設30個不同行業深度，分享包括有中西醫、獸醫、脊醫等醫護界別；會計師、測量師、設計師等專業服務界別；紀律部隊等公務員界別；髮型師、調酒師、 咖啡師等服務行業界別；賽車手、身心靈導師、健身教練等運動科學行業界別等。

梁宏正籲學生下載HKYouth+手機應用程式

梁宏正連續第三年為活動主禮，致辭時指出，研究顯示職場實習對年青人生涯規劃以及學業成績皆有顯著幫助；亦勉勵年輕人擴闊視野、多參與社區認識自己潛能。他呼籲學生下載民青局的HKYouth+手機應用程式，多留意青年發展項目資訊以及探索不同機會。

活動由大埔區青年網絡及大埔區青年發展及公民教育委員會合辦。

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