教育展丨大灣區香港學校教育展開鑼　內地家長為子女在港讀書申「高才通」

▲ 第二屆「（大灣區）香港學校教育展」今開鑼。（彭大偉攝）

第二屆「（大灣區）香港學校教育展」今（13日）開鑼，逾370間學校參展，首日錄逾1.2 萬人次參觀。有內地家長為了女兒可在港讀書而申請「高才通」，亦有大學教授稱「唔鍾意內地填鴨式教育」，冀兒子來港接受多元教育。

教育展由香港津貼中學議會、津貼小學議會、香港直接資助學校議會，及香港資助小學校長會主辦。今屆參展學校包括99間幼稚園、117間小學、113間中學及5間高等院校，較去年增近250間，屬本港歷來最大規模的教育展。

政務司司長陳國基今於香港國際人才高峰論致辭時表示，截至今年11月底，各項人才入境計劃共收到近42萬宗申請，批出超過26萬宗，已有17.5萬名人才攜同家屬來港。參觀教育展的內地家長亦不乏循「高才通」來港的人才。

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從事教育行業的張女士表示，女兒在內地就讀中一，希望下學年能來港讀中二，如獲學校錄取將申請循「高才通」來港。被問到為何選擇來港升學，她指「我能說其實不想來，想來只是因為（女兒）上學」、「估計百分之80的人辦身份都是為了小孩來上學，不然誰辦身份？」。

張認為本港學生少，内地大力宣傳文憑試（DSE）比高考競爭細、課程「沒有那麽（疲）倦」，不論是日後報考DSE，還是經「內地免試招生計劃」入讀內地大學，相信都會容易得多，惟她的首選是在港升讀大學，因「內地大學肯定沒有香港（院校）的國際排名好」。張女士暫時未有心儀中學，但說會首先考慮學校的升學率。

唐女士的丈夫在華為工作，已循「高才通」來港，自己則是大學商科教授，明年亦會來港「落腳」，希望未來在香港定居。唐女士的兒子明年升小一，她希望兒子能在具多元背景的地方學習，亦「唔鍾意內地嘅填鴨式教育」，因此選學校會特別留意教學方式、是否提供STEAM課程等，首選公立學校。

從事醫療行業的邱女士夥丈夫和女兒參觀，其從事汽車業的丈夫已循「高才通」來港，計劃為明年升中的女兒報讀學校，並舉家來港定居。邱女士認為，香港的教育制度重視全人發展、具國際化視野，希望女兒來港後能在學術以外範疇有多元發展。邱女士暫時沒有心儀學校，但指重視學校的教學理念和價值觀。她知道香港中學分「Banding（組別）」，惟女兒剛來港，擔心其需時適應，因此不會刻意報讀排名高「Band 1」中學，反而著重女兒有愉快的學習環境，並目標入「三大」。

從事電商業的張生張太則到場為2026年升小學的兒子物色學校，他們認為香港的課程較內地輕鬆，競爭比內地，甚至日韓、歐美國家更細，兒子的壓力會較小。張太太又提到，曾考慮讓兒子到海外讀書，但香港始終離內地較近，故香港仍是首選。

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