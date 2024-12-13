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教育展丨中學形容反應熱烈料近4人爭1位　高才子女成生源「收爆晒學生」

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 24 分鐘前

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逾370間學校參展。（彭大偉攝）

第二屆「（大灣區）香港學校教育展」今（13日）開鑼，逾370間學校參展，其中寶血女子中學第二年參展，副校長曾梓維形容首半日反應熱烈，已收到約40份報名表，當中30個為插班申請，並即場與20位學生進行面試。該校去年在3日展期接獲逾100份報名表，最終錄取40人；曾預料今年能收到150份報名表，錄取名額則維持40人。

曾梓維表示，受學生人口下降及移民潮影響，近年東區中學收生情況嚴峻，惟人才來港後該校「收爆晒學生」。以往該校不設錄取插班生，去年起因應各項人才計劃的受養人來港，才增設插班名額，對未來收生情況樂觀。

曾提到，內地生大部分都是「高才子女」，都是尖子，除解決生源外，亦帶動校內本地生更勤力，有利學校整體水平。他續指，學校水平提高，即使「唔靠大陸呢條水」，收生亦自然會好，形容人才計劃「神奇」。

位於將軍澳的萬鈞匯知中學首年參展，學校發展部主任李凱傑指，昨收到約30份申請表，將陸續安排他們面試，料每級各有約10個學位空缺供內地生入讀。

李凱傑指，該校近年未有收生危機，但未來數年學生數字再下跌，特別是西貢區屬本港頭三的「危險地區」，學校需要另覓出路吸引最好的學生。他續說「高才子女」絕對是生源之一，其家人提供給他們的資源多，普遍能力高，對學校來説是好機遇。

李又指，留意到内地家長傾向希望子女多元發展，該校提供影視設計、STEAM課程等，料可吸引學生；加上該校的辦學理念是「人人可教」，即使內地生的語文水平不高，李認為「絕對唔係問題」，花數月便可適應。

對於本港大學接連爆出假學歷風波，李認為事件牽涉整個教育界，「慢慢會傳到其他地方」，該校會審慎查閲申請文件，如有懷疑將聯絡相關內地學校查證，

首度涵蓋幼稚園 校長：試水溫

教育展今年首度涵蓋幼稚園，仁愛堂龐盧淑燕幼稚園校長簡艷玲表示，内地家長主要參觀中小學攤位，半日只收到一份申請，首年參展只是試試水溫，了解內地家長取向，沒有太大期望。

宣道會陳李詠貞幼稚園校長鄭美芳則指，大部分家長的目是中小學攤位，幼稚園「唔係好著數」。該校近年收生理想，惟適齡學童人口下降，鄭美芳認為人才計劃收養人將是生源之一，參展是未雨綢繆，宣傳該校。

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