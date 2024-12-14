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天氣預報｜天文台今早錄最低氣溫13.8度　入冬以來最低紀錄

社會

發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 41 分鐘前

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天文台今早錄得最低氣溫13.8度，是今年入冬以來最低紀錄。（資料圖片）

受到東北季候風影響，本港氣溫進一步下降，今早（14日）天文台錄得最低氣溫13.8度，是今年入冬以來最低紀錄，新界氣溫普遍再低一兩度及普遍寒冷，高地氣溫顯著較低。

天文台提醒市民，今明兩日由於風勢頗大，風寒效應尤其明顯，宜留意天氣變化。

天文台9天天氣預報。（天文台網頁截圖）

天文台指，一股達強風東北季候風會在今明兩日影響華南沿岸，為該區帶來相當清涼的天氣，氣溫逐步下降，早晚天氣相當清涼，內陸地區寒冷，一道廣闊雲帶亦覆蓋該區。

明日風勢仍然頗大 早晚相當清涼

天文台料，今日大致多雲及乾燥，早晚相當清涼，市區氣溫介乎14至17度，日間短暫時間有陽光。吹和緩至清勁北風，離岸及高地吹強風。

展望明日（15日）風勢仍然頗大，早晚相當清涼，市區最低氣溫在13度左右，新界再低幾度及普遍寒冷。下周一（16日）漸轉天晴及非常乾燥，市區氣溫介乎14至19度，下周二（17日）氣溫逐漸回升至市區介乎16至21度，但早上仍然清涼。

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撰文 : 梁薾心

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