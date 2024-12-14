PANDA GO︱逾700個大熊貓雕塑今起快閃昂坪　伴市民坐纜車兼拍貼紙相

▲ 逾700個大熊貓雕塑今起快閃昂坪360。（昂坪360fb圖片）

大熊貓熱潮襲港，逾700個大熊貓雕塑今日（14日）起一年2日快閃昂坪360，仿真熊貓導遊「PANDA GO！GUIDE」更將於中午12時半，在昂坪市集圓形廣場驚喜現身。

▼ 點擊圖片放大 +2

由AllRightsReservedha的全港最大型的熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》，今明兩日移師昂坪360， 展出逾700個大熊貓雕塑，部份更會成為特別嘉賓，在昂坪陪大家過聖誕。

《PANDA GO！香港遊》公眾展覽第二站 日期：12月14-15日 時間：上午11時-下午5時 地址：昂坪市集牌坊旁廣場 PANDA GO!GUIDE驚喜現身 日期：12月14日 時間：中午12時半 地址：昂坪市集圓形廣場

熊貓主題纜車、貼紙相框登場

昂坪360亦準備了一連串熊貓主題活動，包括推出期間限定5架竹林主題纜車，每架都有熊貓雕塑陪幸運兒搭纜車，可一邊自拍，一邊暢遊昂坪及東涌。

2款熊貓貼紙相框亦在昂坪限定登場，40元就可以留下珍貴回憶，再加多20元，更可抱著熊貓雕塑影相。部份收益將捐款予保育團體WWF，為保育行動出一分力。而「熊貓暢遊昂坪市集」則在昂坪市集涼亭，佈置聖誕紅A裝飾和可愛熊貓雕塑。

▼ 點擊圖片放大 +2

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】