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PANDA GO︱逾700個大熊貓雕塑今起快閃昂坪　伴市民坐纜車兼拍貼紙相

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 3 小時前

最後更新： 49 分鐘前

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逾700個大熊貓雕塑今起快閃昂坪360。（昂坪360fb圖片）

大熊貓熱潮襲港，逾700個大熊貓雕塑今日（14日）起一年2日快閃昂坪360，仿真熊貓導遊「PANDA GO！GUIDE」更將於中午12時半，在昂坪市集圓形廣場驚喜現身。

點擊圖片放大
+2

由AllRightsReservedha的全港最大型的熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》，今明兩日移師昂坪360， 展出逾700個大熊貓雕塑，部份更會成為特別嘉賓，在昂坪陪大家過聖誕。

《PANDA GO！香港遊》公眾展覽第二站

日期：12月14-15日

時間：上午11時-下午5時

地址：昂坪市集牌坊旁廣場

PANDA GO!GUIDE驚喜現身

日期：12月14日

時間：中午12時半

地址：昂坪市集圓形廣場

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熊貓主題纜車、貼紙相框登場

昂坪360亦準備了一連串熊貓主題活動，包括推出期間限定5架竹林主題纜車，每架都有熊貓雕塑陪幸運兒搭纜車，可一邊自拍，一邊暢遊昂坪及東涌。

2款熊貓貼紙相框亦在昂坪限定登場，40元就可以留下珍貴回憶，再加多20元，更可抱著熊貓雕塑影相。部份收益將捐款予保育團體WWF，為保育行動出一分力。而「熊貓暢遊昂坪市集」則在昂坪市集涼亭，佈置聖誕紅A裝飾和可愛熊貓雕塑。

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文娛藝術 大熊貓 昂坪360 雕塑 展覽 市集 香港 纜車 東涌

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