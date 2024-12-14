電子牌照｜運輸署推「牌證易」平台　方便續領車牌與查閱資料

▲ 運輸署今日推出「牌證易」網上電子牌照平台。（牌證易網頁截圖）

運輸署今日（14日）推出「牌證易」網上電子牌照平台，便利登記車主和司機續領車輛牌照和駕駛執照，以及查閱牌證資料。

「牌證易」提供一站式牌證申請及查詢服務，並以儀表板方式展示登記用戶的牌證資料、屆滿日期，以及申請進度和結果。

市民透過「智方便」登記成為用戶後，便可隨時查閱：駕駛執照、可駕駛車輛類別和執照到期日；違例駕駛記分紀錄；以及持有的登記車輛和牌照到期日。亦可透過平台選擇接收駕駛執照和車輛牌照的續領提示。

運輸署發言人指，推出「牌證易」後，登記車主和司機可更輕鬆管理名下牌證及車輛，隨時隨地查閱資料，領證提示功能亦可在登記用戶的牌證快將到期時發出提示，讓車主及駕駛人士輕鬆於網上續牌。

香港身份證持有人透過「智方便」登記成為用戶

由即日起，香港身份證持有人可使用「智方便」登記成為「牌證易」用戶查閱牌照資料。非香港身份證持有人，包括護照或《往來港澳通行證》持有人、公司或機構，則可使用數碼證書，或在運輸署登記的電子聯絡方式註冊「牌證易」帳戶。

「牌證易」會於明年第二季推出其他功能，屆時用戶可使用自動填表功能提交網上牌照申請、查詢申請進度和結果、網上預約駕駛考試，並查閱各類許可證資料。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】