基層醫療｜北區家庭醫學中心12.16開普通科門診　石湖墟診所同日關閉

▲ 北區社區健康中心大樓。（政府新聞處圖片）

新界東醫院聯網發言人今日（14日）宣布，北區家庭醫學中心將於下周一（16日）開展普通科門診服務，而石湖墟賽馬會普通科門診診所將於同日關閉，完成服務北區居民超過60年的歷史任務。

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北區社區健康中心位於上水衛和街3號，大樓樓高10層，是醫管局首個醫院發展計劃的重點項目，當中3樓設北區家庭醫學中心，為病人提供普通科門診醫生診症服務外，亦設跨專業護理、專職醫療、病人教育和支援服務等。

北區家庭醫學中心的服務時間為周一至五上午9時至下午1時、下午2時至下午5時 、下午6時至晚上10時，以及周六日上午9時至下午1時。市民如有任何查詢，可致電診所電話：2957 5186。

透過電話或HA Go預約

診所已個別通知及安排所有需定期覆診的長期病患者，改到北區家庭醫學中心繼續接受治療。至於因偶發疾病需求診的市民，可如常透過診所普通科門診電話預約系統（電話號碼: 3157 0965）或HA Go「預約普通科門診」手機程式功能預約診症時間。

發言人說，新界東醫院聯網已透過不同渠道通知區內居民，包括在石湖墟賽馬會普通科門診診所懸掛橫額和張貼海報，以及向該區區議會交代有關安排等；並會在石湖墟賽馬會普通科門診診所的普通科門診電話預約系統，及HA Go「預約普通科門診」手機程式功能加入提示訊息，務求及早讓市民和區內居民知悉相關門診服務安排。

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