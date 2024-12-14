  • 17°C
香港時間：20241214日 (六) 14:14

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 啟德體育園 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

基層醫療｜北區家庭醫學中心12.16開普通科門診　石湖墟診所同日關閉

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 9 分鐘前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 啟德體育園 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

北區社區健康中心大樓。（政府新聞處圖片）

新界東醫院聯網發言人今日（14日）宣布，北區家庭醫學中心將於下周一（16日）開展普通科門診服務，而石湖墟賽馬會普通科門診診所將於同日關閉，完成服務北區居民超過60年的歷史任務。

點擊圖片放大
+2

北區社區健康中心位於上水衛和街3號，大樓樓高10層，是醫管局首個醫院發展計劃的重點項目，當中3樓設北區家庭醫學中心，為病人提供普通科門診醫生診症服務外，亦設跨專業護理、專職醫療、病人教育和支援服務等。

北區家庭醫學中心的服務時間為周一至五上午9時至下午1時、下午2時至下午5時 、下午6時至晚上10時，以及周六日上午9時至下午1時。市民如有任何查詢，可致電診所電話：2957 5186。

透過電話或HA Go預約

診所已個別通知及安排所有需定期覆診的長期病患者，改到北區家庭醫學中心繼續接受治療。至於因偶發疾病需求診的市民，可如常透過診所普通科門診電話預約系統（電話號碼: 3157 0965）或HA Go「預約普通科門診」手機程式功能預約診症時間。

發言人說，新界東醫院聯網已透過不同渠道通知區內居民，包括在石湖墟賽馬會普通科門診診所懸掛橫額和張貼海報，以及向該區區議會交代有關安排等；並會在石湖墟賽馬會普通科門診診所的普通科門診電話預約系統，及HA Go「預約普通科門診」手機程式功能加入提示訊息，務求及早讓市民和區內居民知悉相關門診服務安排。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

 

相關文章

社區藥房｜馬會推社區藥物支援網路　支持基層醫療健康發展
15:40 2024/06/18
社區藥房｜馬會推社區藥物支援網路　支持基層醫療健康發展
基層醫療｜基層醫療署正式成立　政府研修例賦權界定服務提供者及監察質素
20:59 2024/07/15
基層醫療｜基層醫療署正式成立　政府研修例賦權界定服務提供者及監察質素
社區取藥｜醫管局下周二推萬寧屈臣氏取藥服務　冀病人感受社區醫療資源、配合基層醫療發展
07:00 2024/09/02
社區取藥｜醫管局下周二推萬寧屈臣氏取藥服務　冀病人感受社區醫療資源、配合基層醫療發展

你可能感興趣

社區藥房｜馬會推社區藥物支援網路　支持基層醫療健康發展
15:40 2024/06/18
社區藥房｜馬會推社區藥物支援網路　支持基層醫療健康發展
基層醫療｜基層醫療署正式成立　政府研修例賦權界定服務提供者及監察質素
20:59 2024/07/15
基層醫療｜基層醫療署正式成立　政府研修例賦權界定服務提供者及監察質素
社區取藥｜醫管局下周二推萬寧屈臣氏取藥服務　冀病人感受社區醫療資源、配合基層醫療發展
07:00 2024/09/02
社區取藥｜醫管局下周二推萬寧屈臣氏取藥服務　冀病人感受社區醫療資源、配合基層醫療發展
長期病 服務 公立醫院 新界 新界東 北區 診所 治療 醫生 上水

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

病後初癒丨74歲譚詠麟上月突取消演出公開承認患病　今暴瘦現身著羽絨面青口唇白
病後初癒丨74歲譚詠麟上月突取消演出公開承認患病　今暴瘦現身著羽絨面青口唇白
江若琳車禍︱江若琳尖沙咀遇交通意外　私家車翻側急送院
江若琳車禍︱江若琳尖沙咀遇交通意外　私家車翻側急送院
癌症危機丨69歲資深藝人患大腸癌需切瘤續命　痛心淚曝「愛女癌症復發」：天要塌了
癌症危機丨69歲資深藝人患大腸癌需切瘤續命　痛心淚曝「愛女癌症復發」：天要塌了
消委會枕頭推薦｜消委會真人測試15款枕頭　7款高分推薦最平$145勝千元貴價貨【附完整清單】
消委會枕頭推薦｜消委會真人測試15款枕頭　7款高分推薦最平$145勝千元貴價貨【附完整清單】
結業潮｜連鎖越式餐廳「越一」疑全線結業　黃大仙店開業8年本月底執笠
結業潮｜連鎖越式餐廳「越一」疑全線結業　黃大仙店開業8年本月底執笠