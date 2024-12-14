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訪港旅客｜羅淑佩料全年訪港客達4,500萬人次　促實踐好客之道

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 51 分鐘前

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文化體育及旅遊局局長羅淑佩。（資料圖片）

新上任一周的文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（14日）接受電台訪問時表示，接任局長責任重大，但看到香港機遇處處，今年首11個月的訪港旅客更已突破4,000萬人次，有信心全年訪港旅客量達4,500萬人次，接近年初目標。

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羅淑佩今日指，今年首11個月的訪港旅客已接近4,100萬人次，一簽多行本月恢復後，內地客訪港勢頭好，每日訪港內地客較上月平均多7至8%，周末更「犀利」，按年同期平均增3成。

她坦言現已是12月中，訪港旅客量應不會再有大增長，但對全年訪港旅客量感樂觀，預計可達4,500萬人次，與旅發局年初估算的4,600萬人次相若。

她認為本港服務業需實踐好客之道，「有笑容、願意設身處地去為客人想、服務做好些，令人覺得香港氛圍開心想再回來，這是很重要。」

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羅淑佩：曾做榮譽大熊貓管理員

羅淑佩又指，大熊貓龍鳳胎寶寶「家姐」和「細佬」，將在農曆新年前後與公眾見面，希望借大熊貓的可愛，令市民開心和振興經濟。她並說自己曾做「榮譽大熊貓管理員」，自費參與活動，製作大熊貓食物「窩窩頭」、清洗竹葉等，認為海洋公園除了推出商品，亦可考慮舉辦有關活動。

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啟德體育園活動 政府談判不能「肉隨砧板上」

就預計明年首季啟用的啟德體育園，羅稱有多個組織對租用場地舉辦活動感興趣，但由於是商業談判，不能公布太多；又稱若有聲音指出，政府邀請不到某些指定明星就等於失敗，會不利於談判，政府會「肉隨砧板上。」

被問到本地歌手是否有機會在體育園表演，羅形容香港歌星質素高，但要應付5萬名觀眾的場地，演唱會製作要承擔得起，有好消息會公布。她亦提到不少受歡迎藝術表演門票一早售罄，有旅客來港卻未能觀賞，政府會研究提供即日票。

另外，去年倒數活動後，大量旅客滯留跨境車站及港鐵站。為免亂象再現，政府與內地商討延長除夕夜關口服務時間。羅淑佩稱，香港元旦（1月1日）仍有不少節慶活動，故旅客最好留港過夜，但若想返回內地，當局已做好準備，除了延長關口服務時間，深圳灣口岸和港鐵亦將通宵服務。當羅湖關口關閉時，上水站會有接駁巴士，接載旅客到24小時通關口岸。

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