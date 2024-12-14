工展會｜工展會今開鑼陳茂波到場消費 商戶料生意按年增1至2成
撰文： 梁薾心
發布時間： 2 小時前
最後更新： 49 分鐘前
工展會今日（14日）開鑼，一連24日在維園舉行，設逾900個攤位和11大展區，提供500多款低至1折及1元的精選產品。不少市民無懼氣溫急降，一早到場排隊，希望獲取價值500元的「廠商會90周年免費福袋」；有人更為搶購心頭好，前一天已到場等待超過24小時。
財政司司長陳茂波今早出席工展會開幕禮後，亦在場行逛近1小時。他先後到訪約10個攤位，即場試飲雞尾酒，且買了湯包、海味乾貨、蛋卷、熊貓積木等，共花費逾4,500元。有商戶形容今年氣氛好，預計生意會多1至2成。
工展會展期到明年1月6日，23日至除夕（31日）延長開放至晚上10時；入場費10元，除最後一日外，每晚7時後免費入場，小童、65歲或以上長者、殘疾人士，及首2,000名新登記工展會App的會員則全日免費。
大會分階段呈獻「開鑼狂賞周」、「快樂購物度聖誕」及「閉幕優惠大激賞」三期優惠活動，搜羅500多款低至1折及1元的精選產品；一眾展商亦推出「廠商會90周年限量福袋」，以半價以下優惠出售。
此外，大會今年首推「銀色消費優惠」，過百家參展商為持長者咭的入場人士，額外提供至少5%的折扣優惠；又於展會期間舉辦盆菜宴，招待100名長者品嚐美食並送上購物現金劵。
至於特色主題展區「Chill飲Chill食」區，不但設置別具特色的酒吧及打卡點，還匯集各式酒品及佐酒小食，公眾假期及周末更有Busking音樂表演。每日4個指定時段，則分別限量送出90份粒粒芝士；晚上6時限量派發美酒。
工展會部分精選1元產品：
開鑼狂賞周（12月14-21日）
- 長盈行／長盛行鮮燉燕窩（75毫升）／每日58瓶
- 慶輝堂／慶輝堂罐頭鮑魚（180克）／ 每日20罐
快樂購物度聖誕（12月22-29日）
- 浩成國際有限公司宮崎和牛粒（5粒/客）／每日30客
- 聚大行國際有限公司／聚大金鳳泰國頂級香米福袋／每日30份
閉幕優惠大激賞（12月30日-1月6日）
- 暴打鴨屎香檸檬茶（700毫升）／每日50杯
- 新亞牌原味姜糖（56克）／每日25盒
🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：