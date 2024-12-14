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啟德體育園｜東亞盃外圍賽即場派飛變網上登記挨轟 　大會派入場手帶補鑊

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 18 分鐘前

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啟德體育園青年運動場今日下午2時，上演東亞足球錦標賽外圍賽A組賽事。（澳門足總fb圖片）

啟德體育園青年運動場今日（14日）下午2時，上演東亞足球錦標賽外圍賽A組賽事，由澳門迎戰關島，但有球迷不知派發門票安排有變，到場始知「食白果」、情緒激動，炮轟足總安排不當，直言會追討賠償。經協調後，最終有球迷獲酌情處理，領取手帶進場。

賽事原定在賽前2小時免費派發門票、先到先得，但香港足總昨午突公布，因應政府及啟德體育園要求，改為網上實名登記，名額400個，約1小時便滿額，引起球迷不滿。

香港足總回應指，預計球賽約有1,000名市民入場，由於需妥善處理人流，經與有關持分者商議後，決定安排市民於賽前在網上預先登記，再到場換領門票，名額400個，其餘門票則分派予地區組織、學校、參賽隊伍等。

香港足總續指，得悉觀眾反應熱烈，足總和體育園在現場已即時按實際情況處理，海外到場球迷有專用櫃位安排門票；又指明白安排有待改善，但本賽事需平衡各方面之要求，就不便之處向球迷致歉，希望球迷繼續支持剩餘兩場東亞足球錦標賽賽事。

澳門足總則稱，經協商後，將有數十張門票可即場分發予澳門球迷。

澳門對關島的東亞外賽事今午舉行，是今屆唯一於啟德青年運動場上演的東亞盃外圍賽，亦是運動場首度有比賽開放予公眾。

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