熊貓經濟｜大熊貓產品增至逾300款　龐建貽：有信心做好帳目減政府負擔

▲ 海洋公園主席龐建貽。（資料圖片）

中央贈港的一對大熊貓「安安」和「可可」周日（8日）正式與公眾見面，港產龍鳳胎寶寶「家姐」和「細佬」則將在農曆新年前後亮相。海洋公園主席龐建貽今日（14日）指，相信聖誕節和農曆新年，會有不少旅客入園觀賞大熊貓，有信心做好帳目，減輕政府負擔。

龐建貽出席電視節目時指，12月是海洋公園的的人流高峰，有信心熊貓熱潮，會令收入和入場人次持續向上，強調「整體而言有信心幫海洋公園呢盤數做好，希望減少對政府嘅負擔。」而新的歷險主題區預計在2028年開放，相信也可帶來新的收入。

他續指，雙胞胎大熊貓寶寶暫時與媽媽「盈盈」居住，但約兩歲斷奶後就要分居，園方會興建新展館，目前仍在尋覓選址。至於新展館會否要額外收費，他指暫時未設想太遠，但強調開源是公園很着重的一部分，「門券始終是很重要的收入，當然最近餐飲和產品其實都賣得很好，我想門票要思考。」

大熊貓產品增至逾300款

龐建貽又稱，大熊貓相關產品已由100多款增至超過300款，將繼續推陳出新，令大熊貓產品具香港特色、與海洋公園相關，以助整個旅遊業，借大熊貓契機創造更多機遇。

被問及海洋公園多年未有增加票價，會否考慮提高？龐建貽就指票價非常敏感，目前經濟狀況「未必係最好」，會着力吸引更多訪客。

另外，海洋公園上財年虧損7,160萬元，原本全年無休水上樂園更年蝕2億元，並自10月起冬季休園。龐說旅客消費模式改變，與10年前的預測有落差，更多人傾向旅遊而非到水上樂園遊玩，但水上樂園在夏季受歡迎，今年暑假入場人次創新高，有信心明年重開後會更好。

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