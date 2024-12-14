守護社區｜消防處推社區應急先鋒計劃　招募市民學心肺復甦法等

▲ 消防處推出「消防處社區應急先鋒計劃」，招募市民接受防火、心肺復甦法等訓練。（政府新聞處圖片）

消防處今日（14日）推出「消防處社區應急先鋒計劃」，招募市民接受防火、應急、心肺復甦法，以及使用自動心臟除顫器的訓練，裝備他們應對各種緊急情況、守護社區。

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計劃現現正接受報名申請，年滿12歲的香港市民均可參加，6至11歲的小童則可隨家長以親子會員身分參與。參加者可透過消防處的網上表格遞交申請。若完成網上學習和實習課程，並通過評核，便可獲消防處委任為消防處社區應急先鋒。

消防處處長楊恩健今日在計劃啓動禮致辭時表示，消防處早於1997年推出「消防安全大使計劃」，但越來越多市民敢於在遇見緊急事故時出手救人，故處方推陳出新，制訂「消防處社區應急先鋒計劃」，並參考了內地及海外的成功經驗，務求全面提升市民的應急準備知識。

他又指，社區安全是每名市民的共同責任，故特別加入親子計劃，將受訓對象的最低年齡由12歲，擴展至6歲，並鼓勵家長攜同子女參與，從小培養小朋友的消防安全意識、應急能力、社會安全意識和責任感。

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