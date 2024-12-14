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港產大熊貓｜「細佬」 換上爆紅頭巾造型　勢成最潮男熊「G-Panda」

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

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熱門 保暖大法 超市大搜查 啟德體育園 名校專區 聖誕好去處 靚媽精明眼 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

海洋公園大熊貓「盈盈」8月中誕下一對龍鳳胎，「家姐」和「細佬」的動態備受全港市民關注。海洋公園今日（14日）再發布「細佬」的新照片，可見牠眼仔碌碌非常可愛，不但舉起手掌「High Five」，更換上韓國人氣天團Big Bang成員G-Dragon（權志龍）的爆紅頭巾造型，勢成最潮男熊「G-Panda」。

點擊圖片放大
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海洋公園今日在社交媒體發布「細佬」的新一輯照片，並發文指「細佬」的擺甫士功架及電力，完全不輸「家姐」，形容是「too cute to handle（太可愛，難以駕馭）。」

大批網民同樣被「細佬」 的萌照融化，大讚可愛：

細佬搖身一變，成為G-Panda 權志熊！！

細佬連最hit嘅G-Panda絲巾造型都出埋。家姐快啲出招啦！

細佬變身做G-Panada咁可愛，係唔係想取代GD在我心裡嘅位置？

聖誕一定去op探熊貓啦

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