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聖誕好去處2024｜市建局花墟設旋轉木馬主題聖誕裝置、天橋底投射「雪花」　每日下午4時半亮燈

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發布時間： 1 小時前

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市建局花墟設旋轉木馬主題聖誕裝置、天橋底投射「雪花」。

市建局今年3月開展旺角洗衣街／花墟道發展計劃，行政總監韋志成今日（15日）在網誌表示，已制定短、中期措施，加強花墟人流和為商戶帶來更多經濟機遇，令花墟的氛圍更多元、更好展現其地區特色和魅力。

市建局與油尖旺民政事務處合作，於12月13日至明年1月5日在花墟舉辦「萬花同慶」聖誕節慶活動，在洗衣街與花墟道交界的行人空間，設置以旋轉木馬為主題的大型聖誕裝置，並配合聖誕花環和聖誕鹿等裝飾，供市民和遊客「打卡」；另在洗衣街部分路段，裝聖誕燈飾，營造「火樹銀花」的景象。

（市建局圖片）

團隊亦在花園街與太子道西交界、洗衣街和太子道西交界的位置，設置大型投影裝置，將「雪花」投射到太子道西天橋底，營造飄雪的景致。

韋志成指，留意到市民普遍在日間到訪花墟「行街買花」，經濟活動亦較為單一，而花墟大部分商戶在傍晚時分已打烊，晚上的花墟便顯得冷清。市建局團隊希望嘗試為花墟商戶，在聖誕節慶期間打造如農曆新年前夕的「晚市」環境，「萬花同慶」的聖誕燈飾和裝置將在每日下午4時30分開始「亮燈」，直至晚上9時；而在聖誕假期期間，「亮燈」的時間更會延長至晚上10時。

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辦花藝工作坊贈掛飾予安老院舍

市建局亦夥香港中華基督教青年會（YMCA）屬下的社會企業「花樂誰家」，以及花墟7間花店商戶，在聖誕節前的周末和周日（12月21及22日）下午，於花墟舉辦聖誕花藝工作坊。參加者可利用由該7間花店捐贈的花材，在「花樂誰家」導師的協助下，製作精美的聖誕掛飾並寫上祝福語，聖誕掛飾完成後，參加者更會收到一張以花材製作的聖誕卡留念；而掛飾製成品將會在聖誕節前送贈予區內的安老院舍，為長者送上節日祝福。

市建局期望透過晚間的燈飾和節日裝置，能吸引市民到訪花墟「打卡」，並順道買花慶節或點綴家居，為花商帶來經濟效益。

另外，計劃在明年2月情人節前，在社交平台專頁推出線上遊戲，與花墟商戶合作推出電子購物券。參加線上遊戲獲獎的市民，可以利用購物券到參與推廣活動的花墟商戶。團隊亦計劃與市建局於油尖旺區其他重建和保育項目的商戶合作，推出消費獎賞計劃，市民只需要在參與計劃的商戶消費，即可換領現金券，於花墟當作現金使用，令商戶有機會接觸到更多新客源，擴大顧客群、拓展商圈。

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