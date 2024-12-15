遊日注意｜ 日本新冠＋流感大爆發 一周倍增至34萬人感染

不少港人趁聖誕假到日本旅行，要特別注意健康。據日本媒體報道，當地新冠和流感疫情大爆發，據官方統計，截至12月8日的那一個星期內，日本流感患者高達34萬人，是前一周的2倍，同一時間，新冠患者為15163人，亦比前一周增加約25%。厚生勞動省表示，每年冬天疫情都有擴散的跡象，民眾和旅客應做好基本防護措施，配戴口罩及遵守「咳嗽禮儀」。

綜合日媒報道，日本近日出現新冠和流感爆發，疫情持續燃燒，截至12月8日一周内，前往醫療機構接受治療的流感患者已超過34萬人，接近前一週的兩倍。據日本國立傳染病研究所的統計，全日本約5000間醫療機構通報，上週新增4.4名流感患者，比前一週多出逾2萬人。平均每家醫療機構需接待9.03名流感患者。全日本的流感患者總數更多達34.7萬人，是前一星期的1.9倍。

此外，有13個地區的私家診所通報，單周流感就診人數超過10人，達到了「注意報級別」。以上各種數據均顯示， 流感正在社區快速爆發。

與此同時，新冠疫情的感染人數也在逐漸上升。在今月2日至8日的一星期內，全日本新冠確診者人數達1.5萬人，比前一星期增加了3218人，增幅逾25%；平均每家醫療機構接診3.07名新冠患者，而且確診人數已是連續2星期增長。

厚生勞動省提醒民眾，每逢冬季，因受低溫影響，流感和新冠肺炎傳染病都會加速擴散，因此民眾須加強基本防疫措施，例如減少出沒人多擠逼的公共場所、勤洗手、戴口罩及遵守「咳嗽禮節」。

預防流感5大方法

本港呼吸系統專科醫生吳健聰醫生曾接受訪問表示，無論感染流感病毒、抑或其他傷風病毒，例如腺病毒或絕大部分新冠病毒，皆經由唾沫傳播，並呼籲大家應跟足政府呼籲，接種對應季節性流感疫苗及新冠疫苗，減輕雙重病毒夾擊風險。

若想要預防流感、傷風或新冠等病毒，應注意以下5點：

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外遊免疫3大自保法

至於去旅行如何可以保障自己免受病毒感染?感染及傳染病科專科醫生連慰慈接受TOPick訪問時教3大自保法：

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拆解流感3大類型

呼吸系統專科醫生吳健聰醫生指流感屬於流行性病毒感染，假如病人未曾注射流感疫苗，通常會發高燒、頭痛、嚴重骨骹痛、肌肉痛等病徵，相較傷風感冒，流感嚴重性，包括併發症、死亡率及傳染性，都遠比傷風病症更多。

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根據馬來西亞衛生部門資料，常見的新冠肺炎衛後遺症包括昏睡、呼吸困難、咳嗽、躁動不安，而全身各個部位亦會出現不同症狀。

頭部：

頭痛、頭暈

記憶力變差

注意力不集中

睡眠障礙

肌肉/骨骼：

肌肉、關節疼痛

心血管：

胸悶

胸痛

心悸

腸胃：

腹痛

噁心

腹瀉

食欲不振

皮膚：

皮疹（耳鼻喉）

耳嗚

耳痛

咽喉痛

失去味覺/嗅覺

心理：

抑鬱

焦慮

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