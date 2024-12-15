  • 15°C
香港時間：20241215日 (日) 12:05

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 啟德體育園 名校專區 聖誕好去處 靚媽精明眼 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

遊日注意｜ 日本新冠＋流感大爆發 一周倍增至34萬人感染

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 4 分鐘前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 啟德體育園 名校專區 聖誕好去處 靚媽精明眼 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

不少港人趁聖誕假到日本旅行，要特別注意健康。據日本媒體報道，當地新冠和流感疫情大爆發，據官方統計，截至12月8日的那一個星期內，日本流感患者高達34萬人，是前一周的2倍，同一時間，新冠患者為15163人，亦比前一周增加約25%。厚生勞動省表示，每年冬天疫情都有擴散的跡象，民眾和旅客應做好基本防護措施，配戴口罩及遵守「咳嗽禮儀」。

Healthy Life
Healthy Life｜糖尿病患者需要戒糖戒水果？ 營養師拆解4大糖尿病飲食迷思

綜合日媒報道，日本近日出現新冠和流感爆發，疫情持續燃燒，截至12月8日一周内，前往醫療機構接受治療的流感患者已超過34萬人，接近前一週的兩倍。據日本國立傳染病研究所的統計，全日本約5000間醫療機構通報，上週新增4.4名流感患者，比前一週多出逾2萬人。平均每家醫療機構需接待9.03名流感患者。全日本的流感患者總數更多達34.7萬人，是前一星期的1.9倍。

此外，有13個地區的私家診所通報，單周流感就診人數超過10人，達到了「注意報級別」。以上各種數據均顯示， 流感正在社區快速爆發。

與此同時，新冠疫情的感染人數也在逐漸上升。在今月2日至8日的一星期內，全日本新冠確診者人數達1.5萬人，比前一星期增加了3218人，增幅逾25%；平均每家醫療機構接診3.07名新冠患者，而且確診人數已是連續2星期增長。

厚生勞動省提醒民眾，每逢冬季，因受低溫影響，流感和新冠肺炎傳染病都會加速擴散，因此民眾須加強基本防疫措施，例如減少出沒人多擠逼的公共場所、勤洗手、戴口罩及遵守「咳嗽禮節」。

預防流感5大方法

本港呼吸系統專科醫生吳健聰醫生曾接受訪問表示，無論感染流感病毒、抑或其他傷風病毒，例如腺病毒或絕大部分新冠病毒，皆經由唾沫傳播，並呼籲大家應跟足政府呼籲，接種對應季節性流感疫苗及新冠疫苗，減輕雙重病毒夾擊風險。

若想要預防流感、傷風或新冠等病毒，應注意以下5點：

點擊圖片放大
+5
+4

外遊免疫3大自保法

至於去旅行如何可以保障自己免受病毒感染?感染及傳染病科專科醫生連慰慈接受TOPick訪問時教3大自保法：

點擊圖片放大
+4
+3

拆解流感3大類型

呼吸系統專科醫生吳健聰醫生指流感屬於流行性病毒感染，假如病人未曾注射流感疫苗，通常會發高燒、頭痛、嚴重骨骹痛、肌肉痛等病徵，相較傷風感冒，流感嚴重性，包括併發症、死亡率及傳染性，都遠比傷風病症更多。

點擊圖片放大
+4
+3

根據馬來西亞衛生部門資料，常見的新冠肺炎衛後遺症包括昏睡、呼吸困難、咳嗽、躁動不安，而全身各個部位亦會出現不同症狀。

頭部：

  • 頭痛、頭暈
  • 記憶力變差
  • 注意力不集中
  • 睡眠障礙
  • 肌肉/骨骼：
  • 肌肉、關節疼痛

心血管：

  • 胸悶
  • 胸痛
  • 心悸

腸胃：

  • 腹痛
  • 噁心
  • 腹瀉
  • 食欲不振

皮膚：

  • 皮疹（耳鼻喉）
  • 耳嗚
  • 耳痛
  • 咽喉痛
  • 失去味覺/嗅覺

心理：

  • 抑鬱
  • 焦慮

更多日本報道：

遊日注意｜東京爆「蘋果病」一周錄796宗個案達警戒級　症狀似感冒可致孕婦流產【附5招預防感染】

 

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

遊日注意｜東京爆「蘋果病」一周錄796宗個案達警戒級　症狀似感冒可致孕婦流產【附5招預防感染】
13:36 2024/12/06
遊日注意｜東京爆「蘋果病」一周錄796宗個案達警戒級　症狀似感冒可致孕婦流產【附5招預防感染】

你可能感興趣

遊日注意｜東京爆「蘋果病」一周錄796宗個案達警戒級　症狀似感冒可致孕婦流產【附5招預防感染】
13:36 2024/12/06
遊日注意｜東京爆「蘋果病」一周錄796宗個案達警戒級　症狀似感冒可致孕婦流產【附5招預防感染】
健康問題 網絡熱話 新冠肺炎疫情 流感

最高瀏覽

港鐵女子｜港鐵又見大批貨物及推車　網民批：唔知點解可以入到閘
港鐵女子｜港鐵又見大批貨物及推車　網民批：唔知點解可以入到閘
江若琳交通意外︱江若琳車禍後片段曝光　熱心市民齊心爬上車救援
江若琳交通意外︱江若琳車禍後片段曝光　熱心市民齊心爬上車救援
冬天靜電｜常被「靜電」電到　恐是1種隱形殺手病先兆　或藏6大健康警號
冬天靜電｜常被「靜電」電到　恐是1種隱形殺手病先兆　或藏6大健康警號
急症室最長等候時間（12月15日 時間04:05）
急症室最長等候時間（12月15日 時間04:05）
行李箱推薦2024｜不怕撞款！盤點7大新興時尚品牌行李箱　性價比高不輸Rimowa
行李箱推薦2024｜不怕撞款！盤點7大新興時尚品牌行李箱　性價比高不輸Rimowa