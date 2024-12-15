剝削外傭｜外傭疑遭印度及尼泊爾裔僱主剋扣工資　有個案4個月冇糧出及被虐打

▲ 有外傭實際收到的工資每月僅1000元到4000元。（馮漢柱攝）

香港亞洲家務工工會聯會過去兩年收到8宗南亞裔外傭被僱主嚴重剋扣工資的個案。她們大多數為印度和尼泊爾裔的僱主工作，指控僱主違反《僱傭條例》和僱傭合約。

工會接獲的南亞裔個案全部被僱主短付工資，外傭實際收到的工資由每月1000元到4000元不等，即只有政府規定的最低許可工資的4990元的20%到80%。其中，一名尼泊爾裔的外傭在受僱的4個月期間，從未獲發工資，亦沒有放假，更被僱主虐打，該外傭最後逃走離開，向工會求助。

工會指，首次來港的家務工最容易受到剝削，因為她們不知道自己的法律權利，也不知道到哪裡求助。其中，有僱主告訴外傭，印度人的最低工資與其他國籍的外傭不同，訛稱已依法支付最低工資；另一個案例中，僱主扣留外傭的銀行帳戶，把工資全數存入「外傭的銀行帳戶」，然後把錢取出來，再扣除部分人工，才以現金支付給外傭。有僱主偽造文書，又有強迫外傭在工資簽收紙上簽名，以防留有證據讓外傭日後作勞工索賠。有些僱主更威脅外傭，指他們無權終止合約，否則會被警察拘捕和坐監。

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工會要求政府，確保所有外籍家務工瞭解她們的權利，以及如何在權利遭剝削時尋求公義；並強制新來港的家務工接受抵港後的培訓。工會亦要求當局對僱主進行強制性培訓，讓他們了解自己的法律責任，才可以僱用、以不同語言提高公眾對僱主法律責任的意識，及有效地檢控及懲罰違反《僱傭條例》及其他法例的僱主。

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