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公務員｜部分公僕未享「有薪進膳時間」　楊何蓓茵咁解釋

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 1 小時前

最後更新： 58 分鐘前

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部分公僕未享「有薪進膳時間」。（資料圖片）

政府人員協會去信立法會相關事務委員會，要求進一步優化公務員待遇以吸引更多青年加入政府。其中一項是要求全面推行所有公務員享「有薪進膳時間」和「五天工作周」。

今日委員會會議上，新民黨議員黎棟國就政府人員協會來信表達關注，稱尤其關注未全面推行有薪進膳時間。

公務員事務局局長楊何蓓茵解釋，有此說法，源於公務員有不同的工時計算方式，其中一種是「總工作時數」，即每個星期要做多少小時，當中已包括用膳時間；另外一種是「淨工作時數」，則不包括用膳時間，通常是前線職級。

提供正式用膳時間 工時將略加長

楊何蓓茵續指，一直有和前線職級溝通，稱雖然沒有正式用膳時間，但管方會安排兩個休息時間，可以讓他們進食輕便食物。楊何蓓茵稱，承諾過，如果想要一個正式的用膳時間，一定會提供，但正式用膳時間較兩個休息時間長約20分鐘，屆時合約工時便會略為加長少少，強調是視乎個人取向問題，部分會不想推遲放工時間。楊何蓓茵不認為這是前線工種未能吸引人的原因。

四成在試用期內離職 料多數為青年

民建聯立法會議員顏汶羽關注青年公務員流失率，楊何蓓茵表示，目前公務員團隊離職人數中，其中四成在試用期內離職，估計其中大部分為青年人，覺得不太「出奇」，因青年找工作未必第一份就適合自己興趣及發展，在較早階段轉換，好過進入政府十年八載後轉換。

工聯會立法會議員郭偉强則關注公務員加班情況，又關心來年加薪幅度，引述公務員工會指，近年政府調薪，薪酬趨勢淨值標被參考的機會較低，關注是否有需要繼續做。

楊何蓓茵僅稱，薪酬趨勢淨值標可以讓政府了解私營機構薪酬水平，有幫助，但強調這不是調薪機制的唯一考慮因素。

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