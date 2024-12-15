演唱會經濟｜何敬康引述歌手投訴紅館檔期難攞　質疑為何寧願空蕩蕩都不接受申請

▲ 何敬康不解紅館為何寧願空蕩蕩都不接受申請。（何敬康Fb圖片）

近年多地推動演唱會經濟，多位議員認為本港具優勢，疫後積極推動，呼籲招攬巨星來港開唱，政府多稱場地受限，冀望在明年啟用的啟德體育園。

新民黨立法會議員何敬康今日則在社交平台，引述歌手投訴紅館的檔期「非常難攞」，「經常否決部分被認為不賣座歌手的申請」，何稱對此難以理解，「紅館寧願空蕩蕩都不接受申請？」明言會要求文體旅局和康文署解釋說明。

何續指，若非天王劉德華連續搞十多天的跨年騷，今年第四季至明年首季半年內，其餘只有馮允謙（3場）、汪明荃（2場）、陳慧嫻（4場）、王菀之（2場）、鄧麗欣（3場）。

外籍人士稱港聖誕氣氛越來越冷淡

另外，何敬康說，最近很多在港外籍人士告訴他，認為香港聖誕氣氛越來越冷淡，街上裝飾黯淡無光。何稱，自己昨晚視察紅館後，順道到尖東和尖沙咀一帶，認為較以往沒有那麼五光十色，可以做得更好一點，建議當局帶頭，或聯同地區做好聖誕裝飾工作！

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