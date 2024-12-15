教育展｜聖公會首辦教育展　首日已逾萬人入場

▲ (梁偉榮攝)

香港聖公會昨起一連兩日在會展舉辦教育展，齊集約150間屬校及機構。聖公會教育服務部總幹事郭始基指，昨日已有逾萬人到場，形容氣氛相當熱鬧，相信今日人數亦相若。他指會方舉行教育展的出發點非為收生，而是向家長介紹辦學理念，不過昨日亦有學校收到約20至30張叩門申請。

他又稱，學校收生壓力是全港性問題，無可否認屬校部分亦有一定困難，如荃灣、葵青及黃大仙區等因為人口收縮「根本唔夠人」，一定有壓力存在。

他認為，除學校本身要「自強」、照顧好學生成長需要，以吸引學生家長。針對部分尤其困難的地區，政府亦可考慮推出政策，鼓勵學校搬至新發展區，提到現時部分新發展區已有居民入伙，但當區交通及教育配套仍跟不上，居民相當「頻撲」，政府應在規劃新發展區時及早安排教育配套，相信學校也願意到新區域發展。

教育服務部副總幹事何啟安補充，招收人才子女亦對舒緩收生壓力有幫助，提到各區學校均招收不少專才子女，「佢哋好識揀，唔一定揀名校」，而部分收生困難的地區，也是靠他們「撐返住人數」。他又稱，新來港學生初期確會有適應困難，主要是語言方面，但小朋友學習語言速度較快，且專才家庭本身對子女的支援充足，故也很快能夠融入，學習上也並無問題。

▲ (梁偉榮攝)

優才計劃來港家長 參加過2-3間中學插班試均沒獲錄取

來自蘇州的黃先生透過優才計劃來港，他指，昨晚得知有教育展後特意帶兒子前來，提到香港引進人才後，內地孩童來港讀書的需求大，但插班名額有限，競爭很激烈，兒子已參加過2至3間香港中學的插班考試，惟均沒獲錄取，目前仍正在內地中學就讀。

他坦言，兩地學習環境有很大差距，冀兒子能盡早來港讀書，以及早融入，故現時也只求能入讀「中檔」學校便可。黃先生又指，實際自己對香港的學校情況並不了解，認為香港公開信息也較少，希望各界能提供更多的協助，如提供哪些學校仍有插班名額空缺等資訊，會更為方便。

▲ 黃先生。(梁偉榮攝)

來自內地的應女士指，自己不熟悉香港的教育制度，早前希望為兒子報幼稚園時，才發現已過報名期，最終自行致電約10間學校詢問能否插班後，剛剛9月才順利有幼稚園入讀，形容走很多「彎路」。是次參加展覽便主要希望近距離了解香港的教育情況，和提早認識更多小學，亦冀日後可有更多教育展覽，方便新來港人士獲取資訊，又笑言「機場太遠」，會展較近及方便。

聖公會小學老師：需要轉型招收高才子女

聖公會將軍澳基德小學主任洪女士指，學校本身招生有一定壓力，尤其不少學生移民，故需要「轉型」，如招收更多高才子女，提到去年起已招收約20至30個高才子女，是次展覽也已有6至7個高才家長留下聯絡方法，表示有興趣獲取學校資訊；學校亦另有透過微信、小紅書等宣傳。

她提到，學校有為高才子女設一系列幫助融入的課程，如廣東話班、繁體字班，英語拼音班及社交小組等，部分學生來港半年後亦已轉入精英班。聖公會基德小學副校長彭女士也指，學校近年也面臨收生問題，需要努力宣傳，不過因有人才計劃及新來港人士子女的學生源，壓力相對減少，收生已達標，展覽期間也有數名家長索取叩門申請表，主要為內地家長。

她稱，有關學生佔整體學生一成，在融入上也沒有問題，他們的中文及數學水平均很好，主要是英文需要慢慢跟上。

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