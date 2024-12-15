精神健康｜近半青少年自認失敗　7成6責備源於家人、最怕聽「你都唔係好慘啫」

▲ (基督教服務處提供)

香港基督教服務處今年6月至9月，以問卷調查方式訪問597名12至24歲的青少年，了解他們的失敗經歷。調查發現 48.3%的青少年自評人生失敗指數為6分或以上，面對失敗時，青少年最不希望聽到「你都唔係好慘啫，大把人慘過你啦。」

調查邀請青少年以0至10分評價成長至今的「失敗指數」，愈高分為愈失敗，平均「失敗指數」達5.6分。82.1%的青少年，失敗亦即未達到自己理想或預期目標，其餘則認為「自己的強項/能力不能充分展現」、及「未達到其他人理想或預期目標」。

77.2%青少年表示「失敗」與「學業成就」有關，遠多於48.2%的「個人能力展現或發展」、以及39.5%的「朋輩/人際關係」。經歷失敗以後，55.0%的青少年再遭他人的「責備」，當中 76.5%的責備來自「家人」，遠高於約2成的「師長」及「朋輩」。較常見的負面回應包括「過於關心我」 （45.0%）及「未經我同意，把事件對外透露」（43.7%）。

面對失敗時最希望、以及最希望聽到的說話

調查亦以廣受認可的「一般健康問卷」（GHQ-12）量度青少年的精神健康，發現 3.4%的青少年有顯著的心理困擾。數據更顯示青少年所受的二次傷害愈大，精神健康愈差，其中家人的二次傷害對精神健康的影響甚至大於失敗經歷帶來的影響。

香港基督教服務處建議，透過個案或小組介入，帶領青年檢視其獨特的失敗經歷，從中探索及確立 個人價值觀，提升個人希望感。加強各持份者（包括家長、朋輩及師長等）理解及辨識青少年面對失敗經驗時的情緒及想法，強化支援網絡的情感連繫及支援。

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