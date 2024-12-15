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工展會｜工展會首個周日人流不俗　展商生意好壞參半

社會

發布時間： 4 小時前

最後更新： 52 分鐘前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

(彭大偉攝)

工展會開幕後首個周日，下午人流不俗，時有內地旅行團入場「掃貨」。不同展商的生意不一，不過貴價貨的展商大多表示，顧客消費較弱。由於天氣較冷，熱食檔口的生意較佳，有展商不少生意較去年多兩成。

有市民指，入場不久便買到心儀湯包，認為價錢實惠，預計花費超過1000元。另有市民則表示鐘情買福袋。有順德旅客表示，特意趁工展會期間參加旅行團來港，主要來吃東西、購買生活用品和藥品，認為款式多並較集中，自己並沒有設下預算，遇到合適貨品就會購買。

直至晚上七時，入口處主打賣拇指生煎包等小食人頭湧湧，展商葉小姐表示，生意很好，多年來都有在工展會設攤位，今年生意比去年約多二成。不過海味商方面，有參展多年的商家表示，今年旺丁不旺財，貴價貨較難賣出，估計今年生意額較去年少兩成。另一家也指出，今年雖然人流不少，已經有減價，但顧客消費較弱，花錢較少。

今年全新推出的「Chill飲Chill食」區，首次引入特色酒吧概念，有Cocktail、葡萄酒、清酒、中國酒和手工啤等多款精選酒類。有主賣紅白酒的酒商李小姐表示，去年也有參加工展會，位置設於飲食區，生意很好，但今次搬到「Chill飲Chill食」區，反而生意差了，不少熟客說很難才找到他們的位置。

另一酒商陳生則表示，昨日生意理想，人流比前天多，主要是內地和本地人幫襯。賣中國酒的酒商劉生說，今次是首次在工展會設攤位，生意普通，主要是所在位置人流不多，但昨日生意已比前天好，希望之後會好起來。

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