學術自由｜恒大副校莫家豪：23條生效對教學研究「冇丁點兒壓力」　倡公私立大學並舉

▲ 恒生大學副校長暨研究生院院長莫家豪形容本港具競爭力。（陳靜儀攝）

政府銳意推進香港成為國際專上教育樞紐，恒生大學副校長暨研究生院院長莫家豪認為，穩定社會環境可吸引各地人才在港升學，形容本港具競爭力，強調國安法及《基本法》第23條生效對教學及研究「冇丁點兒壓力」。

中聯辦主任鄭雁雄月初於「大學校長高峰論壇」提到，特區政府在中央支持下「堅守大學安全穩定的底線」，堅定不移維護學術自主和學術自由。被問到認為何謂「安全穩定的底線」，莫家豪指，人才選擇地方居住或發展時，首先會考慮社會穩定，指作為香港人，曾有一段時間也擔心社會不安狀態會影響外國投資者在香港居住或發展；如有穩定的社會環境，相信會幫助到各地人才在港就學、就研。

至於是否意味2019年學生參與社會運動的情況不能再發生，莫家豪指，作為開放多元的社會應讓學生表達不同意見，惟需要思考如何使用和平、理性的方式表達，強調恒大十分尊重學生的意見。莫又引述鄭雁雄指，本港高等教育的成功，是建基於學術自由及院校自主，認為香港現時有得來不易的穩定社會狀態，是大家都想追求的。

國安法及《基本法》第23條相繼生效，作為研究學者，莫認為條例生效「冇丁點兒喺教學或研究上感受到壓力」，仍能選擇做想做的課題，與內地和海外朋友一起做研究，「係好開心嘅一件事」。

莫家豪提到，近年到外國演講時，最後必定有觀眾問「Is Hong Kong Free?」，指外國城市對香港有很多誤解，「以為我地真係冇晒學術自由」。莫形容香港是rival（具競爭力），又透露有來自日本、西班牙的院校正與恒大商討合作，認為香港是開放、活躍的城市，需透過媒體向國際說好香港故事。

倡放寬私立院校招收非本地生限額

新一份施政報告提出全力推進香港成為國際專上教育樞紐，莫家豪認為，要成為強的國際教育樞紐，公立及私立大學應並舉，不應單一發展某一類學府；作為教育樞紐，應扮演跳板角色，吸引全球精英分子來港升學及工作。

招生方面，目前恒大非本地生限額為20%，莫認為應院校成熟程度及能力招收非本地生的額度，指今年有8000多個內地生報讀恒大，最終受額度所限，只收了300多個。他認為，近年文憑試考生增加，加上恒大在宿舍、師資等配套上有一定capacity（能力），可招收30%至40%的非本地生。

莫家豪又透露，恒大目前有約7個課程正等候當局審批。現時私立院校開辦新課程，評審時間至少需時2年，對比資助大學只需半年至9個月，莫認為是過於冗長，應按院校成熟程度，縮短審批時間。

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