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演唱會經濟｜何敬康周六夜訪紅館嘆「人影都冇隻」　羅淑佩夥康文署揭場內實況反駁

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 2 小時前

最後更新： 51 分鐘前

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羅淑佩上載圖片揭紅館內部情況。（羅淑佩Fb圖片）

本港致力推動演唱會經濟，但議員卻感力度不足。立法會議員何敬康引述歌手投訴紅館的檔期「非常難攞」，他周六晚上更夜訪紅館外圍，稱聖誕節前其中一個最繁華的週末，紅館卻「人影都冇隻」，不解為何「紅館寧願空蕩蕩都不接受申請？」

點擊圖片放大

晚上，新任文體旅局局長羅淑佩則上載圖片解畫，她說：

有時大家見到紅館外面看似靜悄悄，但其實埸內工人搭台、歌星踩台、全人類 full dress rehearsal 正進行得如火如荼，明天開show的劉德華跨年演唱會也不例外。

另外，康文署亦在社交平台反駁，稱過去3年紅館使用率均為100%。「跨年演唱會檔期更加係兵家必爭，2022年有陳奕迅，2023年有張學友，今年2024會有劉德華。」康文署說，近幾日，劉德華跨年演唱會的舞台搭建、技術裝置、綵排等工作進行得如火如荼，明日就會有第一場演出，一眾影迷樂迷聖誕新年不愁沒節目。又預告未來數月在紅館登場的歌手還有陳慧嫻、王菀之、鄧麗欣。

康文署：紅館是體育館 優先考慮體育活動

康文署續稱，紅館其實是體育館，想在紅館舉辦大型體育活動的訂租申請，一般會獲優先考慮。

另外，何敬康引述在港外籍人士稱，香港聖誕氣氛越來越冷淡，街上裝飾黯淡無光。同日，他視察尖東和尖沙咀一帶，認為較以往沒有那麼五光十色，可以做得更好一點，建議當局帶頭，或聯同地區做好聖誕裝飾工作！

點擊圖片放大

羅淑佩：喜見聖誕市況在北風中回春

羅淑佩則稱，很開心見到今年聖誕市況在北風中回春，上周末金鐘商場人山人海，要與大型聖誕佈置打卡，其他地方如西九文化區、利東街、大館也見人頭湧湧，「不論巿民或遊客都來感受聖誕氣氛，我也偷閒去逛逛商場，趁大減價貢獻少少！」

特首引述遊客：在港享獨特難忘聖誕旅遊體驗

另外，昨晚特首李家超亦與太太落區賞聖誕燈飾。李家超稱，有在中環大館參觀的深圳和東南亞遊客告訴他，他們是在社交平台看到這裡的漂亮燈飾，特地過來和聖誕樹打卡，更認為香港薈萃中西文化，讓他們享有獨特難忘的聖誕旅遊體驗。

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